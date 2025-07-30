Троє людей постраждали через дронову атаку рф на Харків: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок нічної дронової атаки на Харків постраждали троє осіб, двох з яких врятували. Пошкоджено житлові будинки, торговельні об'єкти та транспорт, зокрема згоріли три автівки та автомийка.
У Харкові внаслідок нічної дронової атаки російських військ постраждали троє людей, повідомили у середу у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.
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"Сьогодні вночі ворог атакував місто БпЛА", - повідомили у ДСНС.
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У Шевченківському районі міста, як вказано, загорілися 3 автівки, автомийка та прибудова до будівлі (загальна площа - 210 кв. м). Пошкоджено житлові будинки, об’єкти торгівлі та транспорт.
Постраждали троє людей, двох із них врятували рятувальники
У Слобідському районі міста, за повідомленням горіла суха трава (500 кв. м).
Наслідки атаки рф також показали у Харківській обласній прокуратурі.