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Три человека пострадали из-за дроновой атаки рф на Харьков: показали последствия

Киев • УНН

 • 832 просмотра

В результате ночной атаки дронов на Харьков пострадали три человека, двое из которых были спасены. Повреждены жилые дома, торговые объекты и транспорт, в частности сгорели три автомобиля и автомойка.

Три человека пострадали из-за дроновой атаки рф на Харьков: показали последствия

В Харькове в результате ночной дроновой атаки российских войск пострадали три человека, сообщили в среду в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.

Детали

"Сегодня ночью враг атаковал город БпЛА", - сообщили в ГСЧС.

Враг атаковал Харьков "шахедом": первые подробности30.07.25, 02:06 • 10205 просмотров

В Шевченковском районе города, как указано, загорелись 3 автомобиля, автомойка и пристройка к зданию (общая площадь - 210 кв. м). Повреждены жилые дома, объекты торговли и транспорт.

Пострадали три человека, двоих из них спасли спасатели

- сообщили в ГСЧС.

В Слободском районе города, по сообщению, горела сухая трава (500 кв. м).

Последствия атаки рф также показали в Харьковской областной прокуратуре.

Юлия Шрамко

Война
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Харьков