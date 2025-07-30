Три человека пострадали из-за дроновой атаки рф на Харьков: показали последствия
Киев • УНН
В результате ночной атаки дронов на Харьков пострадали три человека, двое из которых были спасены. Повреждены жилые дома, торговые объекты и транспорт, в частности сгорели три автомобиля и автомойка.
В Харькове в результате ночной дроновой атаки российских войск пострадали три человека, сообщили в среду в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.
Детали
"Сегодня ночью враг атаковал город БпЛА", - сообщили в ГСЧС.
Враг атаковал Харьков "шахедом": первые подробности30.07.25, 02:06 • 10205 просмотров
В Шевченковском районе города, как указано, загорелись 3 автомобиля, автомойка и пристройка к зданию (общая площадь - 210 кв. м). Повреждены жилые дома, объекты торговли и транспорт.
Пострадали три человека, двоих из них спасли спасатели
В Слободском районе города, по сообщению, горела сухая трава (500 кв. м).
Последствия атаки рф также показали в Харьковской областной прокуратуре.