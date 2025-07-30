Враг атаковал Харьков "шахедом": первые подробности

В Харькове в ночь на среду, 30 июля, прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, предварительно враг ударил по Харькову "шахедом". В результате атаки в Шевченковском районе города горит автомобиль.

В небе еще могут быть вражеские боевые дроны! Возможны повторные удары - будьте осторожны! - предупредил Терехов.

Информацию о взрыве в Харькове подтвердил руководитель ОВА Олег Синегубов. По его словам, падение обломков вражеского БпЛА зафиксировано в Шевченковском районе города.

Предварительно, оккупанты нанесли удар БпЛА по городу. Последствия вражеской атаки устанавливаются - отметил Синегубов.

Он призвал граждан не покидать укрытий до отбоя тревоги.

Напомним

В ночь на 27 июля российские оккупационные войска нанесли удары беспилотниками по Харькову и его пригороду. В результате атаки были повреждены гражданское предприятие, частный дом, а в Харьковском районе повреждено производственно-хозяйственное сооружение.

Вражеские дроны атаковали Харьков: по меньшей мере два взрыва в Киевском районе