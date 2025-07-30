Враг атаковал Харьков "шахедом": первые подробности
Киев • УНН
В Харькове ночью прогремел взрыв. Предварительно, враг ударил по городу "шахедом", в результате чего в Шевченковском районе горит автомобиль.
В Харькове в ночь на среду, 30 июля, прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
По его словам, предварительно враг ударил по Харькову "шахедом". В результате атаки в Шевченковском районе города горит автомобиль.
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Информацию о взрыве в Харькове подтвердил руководитель ОВА Олег Синегубов. По его словам, падение обломков вражеского БпЛА зафиксировано в Шевченковском районе города.
Предварительно, оккупанты нанесли удар БпЛА по городу. Последствия вражеской атаки устанавливаются
Он призвал граждан не покидать укрытий до отбоя тревоги.
Напомним
В ночь на 27 июля российские оккупационные войска нанесли удары беспилотниками по Харькову и его пригороду. В результате атаки были повреждены гражданское предприятие, частный дом, а в Харьковском районе повреждено производственно-хозяйственное сооружение.
Вражеские дроны атаковали Харьков: по меньшей мере два взрыва в Киевском районе27.07.25, 00:01 • 4449 просмотров