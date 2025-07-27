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Вражеские дроны атаковали Харьков: по меньшей мере два взрыва в Киевском районе

Киев • УНН

 • 464 просмотра

В Харькове поздно вечером 26 июля прогремели взрывы, вызванные вражескими дронами, один ударил по неработающему гражданскому предприятию в Киевском районе.

Вражеские дроны атаковали Харьков: по меньшей мере два взрыва в Киевском районе

В Харькове поздно вечером в субботу, 26 июля, прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, вражеский дрон ударил по Киевскому району Харькова.

Будьте осторожны - на город еще идут вражеские БпЛА

- написал Терехов.

Впоследствии он уточнил, что удар пришелся по гражданскому предприятию в Киевском районе, которое уже несколько лет не работает.

Информацию об атаке на Харьков подтвердил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

Угроза для Харькова сохраняется. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. И берегите себя

- призвал Синегубов.

В 23:52 Терехов сообщил о втором взрыве в Харькове.

Второй прилет ориентировочно в то же место, что и первый

- уточнил мэр Харькова.

Позже Синегубов добавил, что в Харькове прозвучала серия взрывов в Киевском районе.

Напомним

Число пострадавших в результате массированной атаки РФ на Харьков 26 июля возросло до шести, среди них - четверо спасателей.

В Харькове вражеский БПЛА попал в башенный кран26.07.25, 00:14 • 9248 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков
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