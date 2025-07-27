Вражеские дроны атаковали Харьков: по меньшей мере два взрыва в Киевском районе
Киев • УНН
В Харькове поздно вечером 26 июля прогремели взрывы, вызванные вражескими дронами, один ударил по неработающему гражданскому предприятию в Киевском районе.
В Харькове поздно вечером в субботу, 26 июля, прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
По его словам, вражеский дрон ударил по Киевскому району Харькова.
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Впоследствии он уточнил, что удар пришелся по гражданскому предприятию в Киевском районе, которое уже несколько лет не работает.
Информацию об атаке на Харьков подтвердил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.
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В 23:52 Терехов сообщил о втором взрыве в Харькове.
Второй прилет ориентировочно в то же место, что и первый
Позже Синегубов добавил, что в Харькове прозвучала серия взрывов в Киевском районе.
Напомним
Число пострадавших в результате массированной атаки РФ на Харьков 26 июля возросло до шести, среди них - четверо спасателей.
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