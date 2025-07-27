Вражеские дроны атаковали Харьков: по меньшей мере два взрыва в Киевском районе

В Харькове поздно вечером в субботу, 26 июля, прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.

По его словам, вражеский дрон ударил по Киевскому району Харькова.

Впоследствии он уточнил, что удар пришелся по гражданскому предприятию в Киевском районе, которое уже несколько лет не работает.

Информацию об атаке на Харьков подтвердил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

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В 23:52 Терехов сообщил о втором взрыве в Харькове.

Второй прилет ориентировочно в то же место, что и первый