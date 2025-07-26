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Масована атака рф на Харків: уже 6 постраждалих, четверо з них - рятувальники

Київ • УНН

 • 910 перегляди

У Харкові ліквідовано всі пожежі після комбінованого авіаудару. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей, серед них четверо співробітників ДСНС.

Масована атака рф на Харків: уже 6 постраждалих, четверо з них - рятувальники

Внаслідок масованої атаки рф на Харків кількість постраждалих зросла до шести, серед них - четверо рятувальників, усі пожежі після ворожого удару загасили, повідомили у суботу в ДСНС України, пише УНН.

Деталі

"У Харкові ліквідовані всі осередки пожеж, спричинені комбінованим ворожим авіаударом", - зазначили у ДСНС.

"Внаслідок цієї терористичної атаки росіян постраждали 6 людей, з них - 4 співробітників ДСНС", - ідеться у повідомленні.

Надзвичайники, як вказано, врятували 6 людей, серед них 2 дітей.

До ліквідації наслідків російського терору залучались понад 70 рятувальників та 18 одиниць техніки ДСНС.

Харків пережив масовану нічну атаку рф: 5 постраждалих, серед них 3 рятувальники26.07.25, 09:14 • 2342 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Харків
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