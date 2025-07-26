Масована атака рф на Харків: уже 6 постраждалих, четверо з них - рятувальники
Київ • УНН
У Харкові ліквідовано всі пожежі після комбінованого авіаудару. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей, серед них четверо співробітників ДСНС.
Внаслідок масованої атаки рф на Харків кількість постраждалих зросла до шести, серед них - четверо рятувальників, усі пожежі після ворожого удару загасили, повідомили у суботу в ДСНС України, пише УНН.
Деталі
"У Харкові ліквідовані всі осередки пожеж, спричинені комбінованим ворожим авіаударом", - зазначили у ДСНС.
"Внаслідок цієї терористичної атаки росіян постраждали 6 людей, з них - 4 співробітників ДСНС", - ідеться у повідомленні.
Надзвичайники, як вказано, врятували 6 людей, серед них 2 дітей.
До ліквідації наслідків російського терору залучались понад 70 рятувальників та 18 одиниць техніки ДСНС.
Харків пережив масовану нічну атаку рф: 5 постраждалих, серед них 3 рятувальники26.07.25, 09:14 • 2342 перегляди