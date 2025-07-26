Масована атака рф на Харків: уже 6 постраждалих, четверо з них - рятувальники

Внаслідок масованої атаки рф на Харків кількість постраждалих зросла до шести, серед них - четверо рятувальників, усі пожежі після ворожого удару загасили, повідомили у суботу в ДСНС України, пише УНН.

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"У Харкові ліквідовані всі осередки пожеж, спричинені комбінованим ворожим авіаударом", - зазначили у ДСНС.

"Внаслідок цієї терористичної атаки росіян постраждали 6 людей, з них - 4 співробітників ДСНС", - ідеться у повідомленні.

Надзвичайники, як вказано, врятували 6 людей, серед них 2 дітей.

До ліквідації наслідків російського терору залучались понад 70 рятувальників та 18 одиниць техніки ДСНС.

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