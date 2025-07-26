Массированная атака РФ на Харьков: уже 6 пострадавших, четверо из них - спасатели

В результате массированной атаки РФ на Харьков число пострадавших возросло до шести, среди них - четверо спасателей, все пожары после вражеского удара потушены, сообщили в субботу в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

"В Харькове ликвидированы все очаги пожаров, вызванные комбинированным вражеским авиаударом", - отметили в ГСЧС.

"В результате этой террористической атаки россиян пострадали 6 человек, из них - 4 сотрудника ГСЧС", - говорится в сообщении.

Спасатели, как указано, спасли 6 человек, среди них 2 детей.

К ликвидации последствий российского террора привлекались более 70 спасателей и 18 единиц техники ГСЧС.

Харьков пережил массированную ночную атаку РФ: 5 пострадавших, среди них 3 спасателя