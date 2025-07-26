Массированная атака РФ на Харьков: уже 6 пострадавших, четверо из них - спасатели
Киев • УНН
В Харькове ликвидированы все пожары после комбинированного авиаудара. В результате атаки пострадали шесть человек, среди них четверо сотрудников ГСЧС.
В результате массированной атаки РФ на Харьков число пострадавших возросло до шести, среди них - четверо спасателей, все пожары после вражеского удара потушены, сообщили в субботу в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
"В Харькове ликвидированы все очаги пожаров, вызванные комбинированным вражеским авиаударом", - отметили в ГСЧС.
"В результате этой террористической атаки россиян пострадали 6 человек, из них - 4 сотрудника ГСЧС", - говорится в сообщении.
Спасатели, как указано, спасли 6 человек, среди них 2 детей.
К ликвидации последствий российского террора привлекались более 70 спасателей и 18 единиц техники ГСЧС.
Харьков пережил массированную ночную атаку РФ: 5 пострадавших, среди них 3 спасателя26.07.25, 09:14 • 2274 просмотра