Харьков пережил массированную ночную атаку РФ: 5 пострадавших, среди них 3 спасателя

Харьков ночью оказался под массированным ударом российских войск, произошли пожары, есть разрушения, известно о 5 пострадавших, среди них - 3 спасателя, сообщили в субботу в ГСЧС Украины и мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

Этой ночью Харьков снова держал удар. Более 20 вражеских ударов за почти три ночных часа - 4 управляемые авиабомбы, 2 баллистические ракеты и затем уже 15 "шахедов". Пострадали пять человек. Среди них - трое спасателей - написал Терехов.

По данным ГСЧС, враг ночью в течение трех часов беспощадно обстреливал Харьков и область управляемыми авиабомбами, ракетами и беспилотниками.

В Киевском районе вражеские обстрелы вызвали масштабные пожары на территории предприятия. "Как только подразделения ГСЧС прибыли на место и начали тушить огонь, враг нанес повторный удар", - сообщили в ГСЧС.

По словам Терехова, в городе повреждены жилые многоэтажки, гражданское предприятие, дороги, контактная сеть. По состоянию на утро - продолжалась ликвидация 7 пожаров в Киевском районе.

В ГСЧС подтвердили, что пострадали 5 человек, из которых 3 - сотрудники ГСЧС. "Повреждены 3 пожарно-спасательных автомобиля. Несмотря на опасность, пожарные спасли людей из-под обстрелов и переводили их в укрытия. Всего удалось спасти 6 человек, среди них 2 детей", - отметили в ГСЧС.

В городе Змиев Чугуевского района Харьковской области, по данным ГСЧС, обстрелы привели к пожару на территории гражданского предприятия и в частном секторе. Горели производственные и складские здания, хозяйственная постройка и трава. "Здесь предварительно пострадали 3 человека", - сообщили в ГСЧС.

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