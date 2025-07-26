Харьков подвергся массированной комбинированной атаке РФ: враг применил сразу несколько типов вооружения

Российские войска этой ночью атаковали Харьков почти три часа, применив сразу несколько типов вооружения. Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов, пишет УНН.

Харьков почти три часа находился под массированной комбинированной атакой. Враг применил сразу несколько типов вооружения – управляемые авиабомбы, баллистические ракеты и дроны-камикадзе - говорится в сообщении.

Предварительно зафиксировано 4 удара управляемыми авиабомбами, 2 удара баллистическими ракетами и около 15 атак "шахедами".

Напомним

Ночью 26 июля российские войска атаковали Харьков КАБами, вызвав взрывы в Киевском районе. В результате удара повреждены жилые дома, склады и частные автомобили, два человека пострадали.