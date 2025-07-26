Війська рф вдарили КАБами по Харкову: постраждали дві людини, пошкоджені будинки та авто
Київ • УНН
Вночі 26 липня російські війська атакували Харків КАБами, спричинивши вибухи у Київському районі. Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки, склади та приватні автомобілі, двоє людей постраждали.
У ніч на 26 липня у Харкові пролунали вибухи. Російські загарбники атакували місто КАБами. Про це повідомив повідомив мер Харкова Ігор Терехов, пише УНН.
Вибухи - попередньо - у Київському районі міста,
О 00:28 Терехов повідомив, що попередньо зафіксовано удар по цивільному підприємству, яке вже кілька років не працює. У навколишніх житлових будинках вибиті шибки. Інформації щодо постраждалих наразі немає.
Внаслідок удару КАБами по місту, пошкоджені житлові будинки, склади, приватні авто, - повідомив о 00:37.
О 00:48 Терехов написав, що відомо про двох постраждалих внаслідок атаки рф.
Нагадаємо
У Харкові російський ударний дрон влучив у баштовий кран приблизно о 22:07. Також зафіксовано удар дрона у Салтівському районі, постраждалих немає.