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У Харкові ворожий БПЛА влучив у баштовий кран

Київ • УНН

 • 248 перегляди

У Харкові російський ударний дрон влучив у баштовий кран приблизно о 22:07. Також зафіксовано удар дрона у Салтівському районі, постраждалих немає.

У Харкові ворожий БПЛА влучив у баштовий кран

В одному з районів Харкова російський ударний дрон влучив у баштовий кран. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Приблизно о 22:07 зафіксовано влучання ворожого БпЛА в баштовий кран. Без постраждалих

- написав він.

Також Синєгубов повідомив про удар дрона у Салтівському районі. Попередньо, без постражалих.

За уточненою інформацією, ворог наніс удар безпілотником по Шевченківському району.

На щастя, без постраждалих. Місце прильоту обстежують профільні служби.

Нагадаємо

25 липня російська керована авіабомба влучила у лікувальний заклад у Харкові, спричинивши значні руйнування. Чотирнадцять людей постраждали, четверо госпіталізовані, але медики та пацієнти медзакладу не постраждали.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
Олег Синєгубов
Безпілотний літальний апарат
Харків
Tesla
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