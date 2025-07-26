В Харькове вражеский БПЛА попал в башенный кран

$41.770.01
49.100.12
ukenru
В этом году от засухи страдают по меньшей мере 6 областей: аграрии фиксируют значительные потери урожая
18:39 • 10222 просмотра
В этом году от засухи страдают по меньшей мере 6 областей: аграрии фиксируют значительные потери урожая
25 июля, 14:49 • 116111 просмотра
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона
25 июля, 14:30 • 45301 просмотра
Тарифы на электроэнергию для населения с повышением прайс-кепов останутся неизменными – НКРЭКУ
Эксклюзив
25 июля, 14:19 • 46577 просмотра
Одолжить — не значит подарить: финансовая инструкция для добрых сердцем
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 84683 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
25 июля, 11:31 • 38824 просмотра
Гибель нардепа Ярослава Рущишина в ДТП: открыто производство
25 июля, 10:08 • 52978 просмотра
Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации
Эксклюзив
25 июля, 09:34 • 50409 просмотра
Украинцев ждет удешевление продуктов в августе: экономист раскрыл причины
25 июля, 09:03 • 91479 просмотра
Рада соберется 31 июля для рассмотрения законопроекта о НАБУ и САП - Стефанчук
25 июля, 08:28 • 49380 просмотра
Первая батарея ЗРК Patriot от Трампа уже прибыла в Украину - The Telegraph
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
0м/с
78%
748мм
Популярные новости
Эрдоган допускает переговоры с путиным и Трампом на этой неделе относительно возможной встречи в Стамбуле25 июля, 11:49 • 8678 просмотра
Режиссер и военный Ярослав Грубич потерял руку на фронте25 июля, 11:50 • 53149 просмотра
Грозы, шквалы и град: в Киеве и на востоке страны объявлен желтый уровень опасности25 июля, 12:00 • 14058 просмотра
На Харьковщине беременная потеряла двойню: трем медикам сообщили о подозрении17:37 • 6928 просмотра
Министр обороны Украины представил новую команду заместителей: кто и за что будет отвечать17:59 • 10589 просмотра
публикации
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона25 июля, 14:49 • 116111 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 84683 просмотра
Играют на одной дудке: анализ показал, что Кузьминых и "Дарница" продвигают одинаковые тезисы25 июля, 09:04 • 144163 просмотра
Необходимо восстановить конституционный порядок24 июля, 19:02 • 119609 просмотра
Возвращение старых норм, обязательный полиграф и запрет выезда за границу: что предусматривает законопроект Зеленского об усилении полномочий НАБУ и САП24 июля, 17:41 • 139060 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эммануэль Макрон
Александр Сырский
Махмуд Аббас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Львовская область
Германия
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 251429 просмотра
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 365303 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 444341 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 444573 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 429976 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Facebook
Старлинк
ТикТок
Дассо Мираж 2000

В Харькове вражеский БПЛА попал в башенный кран

Киев • УНН

 • 256 просмотра

В Харькове российский ударный дрон попал в башенный кран примерно в 22:07. Также зафиксировано попадание дрона в Салтовском районе, пострадавших нет.

В Харькове вражеский БПЛА попал в башенный кран

В одном из районов Харькова российский ударный дрон попал в башенный кран. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Приблизительно в 22:07 зафиксировано попадание вражеского БпЛА в башенный кран. Без пострадавших

- написал он.

Также Синегубов сообщил об ударе дрона в Салтовском районе. Предварительно, без пострадавших.

По уточненной информации, враг нанес удар беспилотником по Шевченковскому району.

К счастью, без пострадавших. Место прилета обследуют профильные службы.

Напомним

25 июля российская управляемая авиабомба попала в лечебное учреждение в Харькове, вызвав значительные разрушения. Четырнадцать человек пострадали, четверо госпитализированы, но медики и пациенты медучреждения не пострадали.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
Олег Синегубов
Беспилотный летательный аппарат
Харьков
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9