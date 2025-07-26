В Харькове вражеский БПЛА попал в башенный кран

В одном из районов Харькова российский ударный дрон попал в башенный кран. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Приблизительно в 22:07 зафиксировано попадание вражеского БпЛА в башенный кран. Без пострадавших - написал он.

Также Синегубов сообщил об ударе дрона в Салтовском районе. Предварительно, без пострадавших.

По уточненной информации, враг нанес удар беспилотником по Шевченковскому району.

К счастью, без пострадавших. Место прилета обследуют профильные службы.

Напомним

25 июля российская управляемая авиабомба попала в лечебное учреждение в Харькове, вызвав значительные разрушения. Четырнадцать человек пострадали, четверо госпитализированы, но медики и пациенты медучреждения не пострадали.