В Харькове вражеский БПЛА попал в башенный кран
Киев • УНН
В Харькове российский ударный дрон попал в башенный кран примерно в 22:07. Также зафиксировано попадание дрона в Салтовском районе, пострадавших нет.
В одном из районов Харькова российский ударный дрон попал в башенный кран. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Приблизительно в 22:07 зафиксировано попадание вражеского БпЛА в башенный кран. Без пострадавших
Также Синегубов сообщил об ударе дрона в Салтовском районе. Предварительно, без пострадавших.
По уточненной информации, враг нанес удар беспилотником по Шевченковскому району.
К счастью, без пострадавших. Место прилета обследуют профильные службы.
Напомним
25 июля российская управляемая авиабомба попала в лечебное учреждение в Харькове, вызвав значительные разрушения. Четырнадцать человек пострадали, четверо госпитализированы, но медики и пациенты медучреждения не пострадали.