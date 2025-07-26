Войска рф ударили КАБами по Харькову: пострадали два человека, повреждены дома и авто

В ночь на 26 июля в Харькове прогремели взрывы. российские захватчики атаковали город КАБами. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, пишет УНН.

Взрывы - предварительно - в Киевском районе города, - сообщил Терехов в 00:13.

В 00:28 Терехов сообщил, что предварительно зафиксирован удар по гражданскому предприятию, которое уже несколько лет не работает. В окрестных жилых домах выбиты стекла. Информации о пострадавших пока нет.

В результате удара КАБами по городу повреждены жилые дома, склады, частные авто, - сообщил в 00:37.

В 00:48 Терехов написал, что известно о двух пострадавших в результате атаки РФ.

Напомним

В Харькове российский ударный дрон попал в башенный кран примерно в 22:07. Также зафиксирован удар дрона в Салтовском районе, пострадавших нет.