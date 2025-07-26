Харків зазнав масованої комбінованої атаки рф: ворог застосував одразу кілька типів озброєння

Російські війська цієї ночі атакували Харків майже три години, застосувавши одразу кілька типів озброєння. Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов, пише УНН.

Харків майже три години перебував під масованою комбінованою атакою. Ворог застосував одразу кілька типів озброєння – керовані авіабомби, балістичні ракети та дрони-камікадзе - йдеться у повідомленні.

Попередньо зафіксовано 4 удари керованими авіабомбами, 2 удари балістичними ракетами та близько 15 атак "шахедами".

Нагадаємо

Вночі 26 липня російські війська атакували Харків КАБами, спричинивши вибухи у Київському районі. Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки, склади та приватні автомобілі, двоє людей постраждали.