Харків пережив масовану нічну атаку рф: 5 постраждалих, серед них 3 рятувальники

Харків уночі опинився під масованим ударом російських військ, сталися пожежі, є руйнування, відомо про 5 постраждалих, серед них - 3 рятувальників, повідомили у суботу у ДСНС України та мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.

Цієї ночі Харків знову тримав удар. Понад 20 ворожих ударів за майже три нічних години - 4 керовані авіабомби, 2 балістичні ракети і потім вже 15 "шахедів". Постраждало п’ятеро людей. Серед них - троє рятувальників - написав Терехов.

За даними ДСНС, ворог уночі протягом трьох годин нещадно обстрілювали Харків та область керованими авіабомбами, ракетами та безпілотниками.

У Київському районі ворожі обстріли спричинили масштабні пожежі на території підприємства. "Щойно підрозділи ДСНС прибули на місце і почали гасити вогонь, ворог завдав повторного удару", - повідомили у ДСНС.

Зі слів Терехова, у місті пошкоджено житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги, контактну мережу. Станом на ранок - тривала ліквідація 7 пожеж у Київському районі.

У ДСНС підтвердили, що постраждали 5 осіб, з яких 3 - співробітники ДСНС. "Пошкоджено 3 пожежно-рятувальних автомобілі. Попри небезпеку, вогнеборці врятували людей з-під обстрілів та переводили їх в укриття. Загалом вдалося врятувати 6 людей, серед них 2 дітей", - зазначили у ДСНС.

У місті Зміїв Чугуївського району на Харківщині, за даними ДСНС, обстріли призвели до пожежі на території цивільного підприємства та в приватному секторі. Горіли виробничі та складські будівлі, господарча споруда та трава. "Тут попередньо постраждали 3 людини", - повідомили у ДСНС.

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