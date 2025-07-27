Ворожі дрони атакували Харків: щонайменше два вибухи в Київському районі

У Харкові пізно ввечері у суботу, 26 липня, пролунав вибух. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує УНН.

За його словами, ворожий дрон вдарив по Київському району Харкова.

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Згодом він уточнив, що удар прийшовся по цивільному підприємству в Київському районі, що вже кілька років не працює.

Інформацію про атаку на Харків підтвердив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Загроза для Харкова зберігається. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. І бережіть себе

О 23:52 Терехов повідомив про другий вибух у Харкові.

Другий приліт орієнтовно у те ж місце, що й перший