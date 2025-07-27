Ворожі дрони атакували Харків: щонайменше два вибухи в Київському районі
Київ • УНН
У Харкові пізно ввечері 26 липня пролунали вибухи, спричинені ворожими дронами, один вдарив по непрацюючому цивільному підприємству в Київському районі.
У Харкові пізно ввечері у суботу, 26 липня, пролунав вибух. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує УНН.
Деталі
За його словами, ворожий дрон вдарив по Київському району Харкова.
Будьте обережні - на місто ще йдуть ворожі БпЛА
Згодом він уточнив, що удар прийшовся по цивільному підприємству в Київському районі, що вже кілька років не працює.
Інформацію про атаку на Харків підтвердив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Загроза для Харкова зберігається. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. І бережіть себе
О 23:52 Терехов повідомив про другий вибух у Харкові.
Другий приліт орієнтовно у те ж місце, що й перший
Пізніше Синєгубов додав, що у Харкові пролунала серія вибухів уКиївському районі.
Нагадаємо
Кількість постраждалих унаслідок масованої атаки рф на Харків 26 липня зросла до шести, серед них - четверо рятувальників.
У Харкові ворожий БПЛА влучив у баштовий кран 26.07.25, 00:14 • 9254 перегляди