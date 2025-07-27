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Ворожі дрони атакували Харків: щонайменше два вибухи в Київському районі

Київ • УНН

 • 616 перегляди

У Харкові пізно ввечері 26 липня пролунали вибухи, спричинені ворожими дронами, один вдарив по непрацюючому цивільному підприємству в Київському районі.

Ворожі дрони атакували Харків: щонайменше два вибухи в Київському районі

У Харкові пізно ввечері у суботу, 26 липня, пролунав вибух. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, ворожий дрон вдарив по Київському району Харкова.

Будьте обережні - на місто ще йдуть ворожі БпЛА

- написав Терехов.

Згодом він уточнив, що удар прийшовся по цивільному підприємству в Київському районі, що вже кілька років не працює.

Інформацію про атаку на Харків підтвердив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Загроза для Харкова зберігається. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. І бережіть себе

- закликав Синєгубов.

О 23:52 Терехов повідомив про другий вибух у Харкові.

Другий приліт орієнтовно у те ж місце, що й перший

- уточнив мер Харкова.

Пізніше Синєгубов додав, що у Харкові пролунала серія вибухів уКиївському районі.

Нагадаємо

Кількість постраждалих унаслідок масованої атаки рф на Харків 26 липня зросла до шести, серед них - четверо рятувальників.

У Харкові ворожий БПЛА влучив у баштовий кран 26.07.25, 00:14 • 9254 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків
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