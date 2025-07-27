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Нічна атака рф на Харків: пошкоджено підприємства та будинки

Київ • УНН

 • 1256 перегляди

російські війська атакували Харків та передмістя безпілотниками. Пошкоджено цивільне підприємство, приватний будинок та виробничо-господарчу споруду, жертв немає.

Нічна атака рф на Харків: пошкоджено підприємства та будинки

У ніч на 27 липня російські окупаційні війська завдали ударів безпілотниками по Харкову і його передмістю. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

В результаті удару пошкоджені цивільне підприємство, приватний будинок, а у Харківському районі пошкоджено виробничо-господарчу споруду. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували всі пожежі. Інформація про жертв та постраждалих не надходила.

Паралельно пресцентр ДСНС опублікував фото ліквідації наслідків ударів.

Нагадаємо

У Харкові пізно ввечері 26 липня пролунали вибухи внаслідок удару ворожими дронами. Один з них вдарив по непрацюючому цивільному підприємству в Київському районі.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійна
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Харків
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