Ночная атака рф на Харьков: повреждены предприятия и дома

В ночь на 27 июля российские оккупационные войска нанесли удары беспилотниками по Харькову и его пригороду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

В результате удара повреждены гражданское предприятие, частный дом, а в Харьковском районе повреждено производственно-хозяйственное сооружение. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали все пожары. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Параллельно пресс-центр ГСЧС опубликовал фото ликвидации последствий ударов.

Напомним

В Харькове поздно вечером 26 июля прогремели взрывы в результате удара вражескими дронами. Один из них ударил по неработающему гражданскому предприятию в Киевском районе.