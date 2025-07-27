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Ночная атака рф на Харьков: повреждены предприятия и дома

Киев • УНН

 • 1036 просмотра

российские войска атаковали Харьков и пригород беспилотниками. Повреждены гражданское предприятие, частный дом и производственно-хозяйственное сооружение, жертв нет.

Ночная атака рф на Харьков: повреждены предприятия и дома

В ночь на 27 июля российские оккупационные войска нанесли удары беспилотниками по Харькову и его пригороду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

В результате удара повреждены гражданское предприятие, частный дом, а в Харьковском районе повреждено производственно-хозяйственное сооружение. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали все пожары. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Параллельно пресс-центр ГСЧС опубликовал фото ликвидации последствий ударов.

Напомним

В Харькове поздно вечером 26 июля прогремели взрывы в результате удара вражескими дронами. Один из них ударил по неработающему гражданскому предприятию в Киевском районе.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойна
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Харьков
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