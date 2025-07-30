Ворог атакував Харків "шахедом": перші подробиці

$41.800.02
48.700.28
ukenru
20:14 • 5390 перегляди
рф завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: троє загиблих, 18 поранених
19:02 • 13645 перегляди
Загрози для населення немає: у МВС запевнили, що рівень радіації в Запоріжжі перебуває в межах норми
17:50 • 18506 перегляди
До 8 серпня: Трамп скоротив "дедлайн" для путіна до 10 днів
29 липня, 17:22 • 27210 перегляди
В Україні розширять програму "Контракт 18-24" для залучення мотивованих людей до роботи з дронами - Зеленський
Ексклюзив
29 липня, 14:15 • 37732 перегляди
9,5 мільйона і законодавчий супровід: що пов'язує Кузьміних із фармгігантом "Дарниця"?Photo
Ексклюзив
29 липня, 12:17 • 60619 перегляди
Малі фармвиробники проти заборони маркетингу: немає шансів на конкуренцію
Ексклюзив
29 липня, 11:49 • 134642 перегляди
Первинка vs вторинка: як змінився ринок нерухомості в Україні у 2025 роціPhoto
29 липня, 09:21 • 56598 перегляди
Монети у 10 копійок можуть прибрати з обігу: НБУ пояснило деталіPhoto
Ексклюзив
29 липня, 08:00 • 69905 перегляди
Після підриву росіянами Каховської ГЕС в Україні відновилися умови для нашестя сарани - еколог
29 липня, 06:30 • 181076 перегляди
Магнітні бурі у серпні 2025: коли очікувати та як підготуватися
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.2м/с
91%
743мм
Популярнi новини
Збитки бюджету у понад 660 млн грн: податкова викрила 7 великих мереж, що "дробили" бізнес29 липня, 13:29 • 3826 перегляди
У 118-й ОМБр відповіли, чи відчувають тиск рф на Запоріжжі 29 липня, 13:37 • 11698 перегляди
Росіяни загрузли біля Покровська, але ситуація там важка - речник ОТУ "Харків"29 липня, 14:30 • 3668 перегляди
У Кривому Розі чоловік кинув гранату у дружину через ревнощі: жінка поранена, зловмисник загинув29 липня, 15:12 • 3320 перегляди
Плутанина і питання: Білий дім та ЄК опублікували суперечливі версії торговельної угоди - РoliticoPhoto29 липня, 15:51 • 19861 перегляди
Публікації
Посівний календар на серпень: коли найкраще садитиPhoto29 липня, 12:38 • 104122 перегляди
Первинка vs вторинка: як змінився ринок нерухомості в Україні у 2025 роціPhoto
Ексклюзив
29 липня, 11:49 • 134643 перегляди
Магнітні бурі у серпні 2025: коли очікувати та як підготуватися29 липня, 06:30 • 181078 перегляди
"Дарницький" вплив: діяльність нардепа Кузьміних мають перевірити правоохоронці
Ексклюзив
28 липня, 14:54 • 230758 перегляди
Смачно та корисно: топ-5 продуктів, які збагатять вас білкомPhoto28 липня, 13:41 • 192195 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Руслан Стефанчук
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Запоріжжя
Запорізька АЕС
Реклама
УНН Lite
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 136364 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитисьVideo27 липня, 14:42 • 188302 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 122785 перегляди
Перший епізод серіалу "Чужий: Земля" вийшов на Comic-ConVideo26 липня, 12:13 • 117886 перегляди
Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки26 липня, 11:00 • 110434 перегляди
Актуальне
YouTube
Безпілотний літальний апарат
Financial Times
Шахед-136
Airbus A320 серії

Ворог атакував Харків "шахедом": перші подробиці

Київ • УНН

 • 634 перегляди

У Харкові вночі пролунав вибух. Попередньо, ворог вдарив по місту "шахедом", внаслідок чого у Шевченківському районі горить автомобіль.

Ворог атакував Харків "шахедом": перші подробиці

У Харкові в ніч на середу, 30 липня, пролунав вибух. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, попередньо ворог ударив по Харкову "шахедом". Внаслідок атаки у Шевченківському районі міста горить автомобіль.

У небі ще можуть бути ворожі бойові дрони! Можливі повторні удари - будьте обережні!

- попередив Терехов.

Інформацію про вибух у Харкові підтвердив керівник ОВА Олег Синєгубов. За його словами, падіння уламків ворожого БпЛА зафіксовано в Шевченківському районі міста.

Попередньо, окупанти нанесли удар БпЛА по місту. Наслідки ворожої атаки встановлюються

- зазначив Синєгубов.

Він закликав громадян не покидати укриттів до відбою тривоги.

Нагадаємо

У ніч на 27 липня російські окупаційні війська завдали ударів безпілотниками по Харкову і його передмістю. В результаті атаки були пошкоджені цивільне підприємство, приватний будинок, а у Харківському районі пошкоджено виробничо-господарчу споруду.

Ворожі дрони атакували Харків: щонайменше два вибухи в Київському районі27.07.25, 00:01 • 4449 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Шахед-136
Харків