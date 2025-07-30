Ворог атакував Харків "шахедом": перші подробиці
Київ • УНН
У Харкові вночі пролунав вибух. Попередньо, ворог вдарив по місту "шахедом", внаслідок чого у Шевченківському районі горить автомобіль.
У Харкові в ніч на середу, 30 липня, пролунав вибух. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує УНН.
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За його словами, попередньо ворог ударив по Харкову "шахедом". Внаслідок атаки у Шевченківському районі міста горить автомобіль.
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Інформацію про вибух у Харкові підтвердив керівник ОВА Олег Синєгубов. За його словами, падіння уламків ворожого БпЛА зафіксовано в Шевченківському районі міста.
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Він закликав громадян не покидати укриттів до відбою тривоги.
Нагадаємо
У ніч на 27 липня російські окупаційні війська завдали ударів безпілотниками по Харкову і його передмістю. В результаті атаки були пошкоджені цивільне підприємство, приватний будинок, а у Харківському районі пошкоджено виробничо-господарчу споруду.
Ворожі дрони атакували Харків: щонайменше два вибухи в Київському районі27.07.25, 00:01 • 4449 переглядiв