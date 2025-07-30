Враг атаковал Харьковский район: трое пострадавших

$41.790.01
48.220.47
ukenru
09:57 • 810 просмотра
"Контракт 18-24" запускают для операторов дронов на два года: детали
09:53 • 10416 просмотра
Успенский пост 2025: какие правила питания и запреты
06:09 • 19633 просмотра
Глава АРМА Дума написала заявление об увольнении
29 июля, 20:14 • 45417 просмотра
рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых
29 июля, 19:02 • 53997 просмотра
Угрозы для населения нет: в МВД заверили, что уровень радиации в Запорожье находится в пределах нормы
29 июля, 17:22 • 55018 просмотра
В Украине расширят программу "Контракт 18-24" для привлечения мотивированных людей к работе с дронами - Зеленский
Эксклюзив
29 июля, 14:15 • 55398 просмотра
9,5 миллиона и законодательное сопровождение: что связывает Кузьминых с фармгигантом "Дарница"?Photo
Эксклюзив
29 июля, 12:17 • 69324 просмотра
Малые фармпроизводители против запрета маркетинга: нет шансов на конкуренцию
Эксклюзив
29 июля, 11:49 • 165467 просмотра
Первичный рынок против вторичного: как изменился рынок недвижимости в Украине в 2025 годуPhoto
29 июля, 09:21 • 58268 просмотра
Монеты в 10 копеек могут убрать из обращения: НБУ объяснил деталиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
96%
744мм
Популярные новости
«Будет угрожать Великобритании завтра»: Нетаньяху отреагировал на заявление Стармера о признании Палестины30 июля, 00:34 • 31108 просмотра
"Правильно" любить Россию: оккупанты отправили школьников Донетчины в филиал "Артека" на Запорожье - ЦНС30 июля, 01:05 • 35253 просмотра
В РФ на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов: объявлена угроза цунамиVideo30 июля, 01:37 • 32514 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ07:04 • 19484 просмотра
Авиация без поддержки не взлетает: мировые примеры и урок для Украины08:11 • 45741 просмотра
публикации
Как связаться с мобильными операторами Украины: полный гайд10:22 • 564 просмотра
Успенский пост 2025: какие правила питания и запреты09:53 • 10473 просмотра
Авиация без поддержки не взлетает: мировые примеры и урок для Украины08:11 • 46537 просмотра
Посевной календарь на август: когда лучше всего сажатьPhoto29 июля, 12:38 • 132059 просмотра
Первичный рынок против вторичного: как изменился рынок недвижимости в Украине в 2025 годуPhoto
Эксклюзив
29 июля, 11:49 • 165489 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Руслан Кравченко
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Черкасская область
Днепропетровская область
Аляска
Реклама
УНН Lite
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ07:04 • 19941 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 150800 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотретьVideo27 июля, 14:42 • 202040 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 136139 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-ConVideo26 июля, 12:13 • 129502 просмотра
Актуальное
YouTube
Signal
Нью-Йорк Таймс
Фокс Ньюс
ТикТок

Враг атаковал Харьковский район: трое пострадавших

Киев • УНН

 • 984 просмотра

В результате российского обстрела в селе Васищево Харьковского района вспыхнул пожар. В настоящее время известно о трех пострадавших.

Враг атаковал Харьковский район: трое пострадавших

В Харьковской области российские войска ударили по селу Васищево, известно о 3 пострадавших, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Враг нанес удар по территории Харьковского района. В результате российского обстрела в селе Васищево вспыхнул пожар. Сейчас известно о 3 пострадавших

- написал Синегубов.

Тип оружия и другие детали, по его словам, уточняются.

Дополнение

По данным Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 9 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов 6 человек погибли, 8 - пострадали.

"В городе Харьков пострадали 25-летняя и 62-летняя женщины и 33-летний мужчина; в городе Купянск погиб 65-летний мужчина, пострадали 48-летний мужчина и 74-летняя женщина; в селе Новоплатоновка погибли 5 человек, пострадали 45-летняя и 85-летняя женщины и 72-летний мужчина", - указал глава ОВА.

Три человека пострадали из-за дроновой атаки рф на Харьков: показали последствия30.07.25, 08:22 • 2462 просмотра

По его словам, враг атаковал 2 БпЛА Шевченковский и Слободской районы Харькова. Также враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 10 КАБ; 5 БпЛА типа "Герань-2"; 1 БпЛА типа "Молния"; 4 fpv-дрона.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в городе Харьков повреждены 2 многоквартирных дома, магазин, кафе, автомойка, 3 автомобиля; в Купянском районе повреждены многоквартирный и частный дома (Купянск), предприятие и 2 нежилых здания (Шевченково); в Изюмском районе повреждены магазин, автомобиль (Новоплатоновка), 3 частных дома, 2 хозяйственные постройки, гараж (Пески-Радьковские).

Юлия Шрамко

Война
Харьковская область