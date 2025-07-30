Враг атаковал Харьковский район: трое пострадавших
Киев • УНН
В результате российского обстрела в селе Васищево Харьковского района вспыхнул пожар. В настоящее время известно о трех пострадавших.
В Харьковской области российские войска ударили по селу Васищево, известно о 3 пострадавших, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Враг нанес удар по территории Харьковского района. В результате российского обстрела в селе Васищево вспыхнул пожар. Сейчас известно о 3 пострадавших
Тип оружия и другие детали, по его словам, уточняются.
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По данным Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 9 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов 6 человек погибли, 8 - пострадали.
"В городе Харьков пострадали 25-летняя и 62-летняя женщины и 33-летний мужчина; в городе Купянск погиб 65-летний мужчина, пострадали 48-летний мужчина и 74-летняя женщина; в селе Новоплатоновка погибли 5 человек, пострадали 45-летняя и 85-летняя женщины и 72-летний мужчина", - указал глава ОВА.
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По его словам, враг атаковал 2 БпЛА Шевченковский и Слободской районы Харькова. Также враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 10 КАБ; 5 БпЛА типа "Герань-2"; 1 БпЛА типа "Молния"; 4 fpv-дрона.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в городе Харьков повреждены 2 многоквартирных дома, магазин, кафе, автомойка, 3 автомобиля; в Купянском районе повреждены многоквартирный и частный дома (Купянск), предприятие и 2 нежилых здания (Шевченково); в Изюмском районе повреждены магазин, автомобиль (Новоплатоновка), 3 частных дома, 2 хозяйственные постройки, гараж (Пески-Радьковские).