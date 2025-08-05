У Харкові ворожий дрон "молнія" влучив в АЗС, постраждала жінка
Київ • УНН
Російські окупанти атакували Київський район Харкова дроном-камікадзе типу "Молнія". Внаслідок удару по автозаправній станції постраждала 20-річна жінка.
Окупанти ввечері атакували Київський район Харкова дроном-камікадзе типу "Молнія". Внаслідок удару по автозаправній станції попередньо відомо про одну постраждалу жінку. Про це пише мер міста Ігор Терехов, передає УНН.
Удар по АЗС. Є попередня інформація про постраждалих. Зʼясовуємо деталі
Додамо
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждала 20-річна жінка.
На цю хвилину відомо про постраждалу 20-річну жінку. Вона шпиталізована. Медики надають всю необхідну допомогу. На місці влучання працюють профільні служби
БПЛА типу "Молнія" активно застосовується армією рф для ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Цей дрон є відносно новим типом озброєння, має невеликі габарити, летить на малих висотах і складно фіксується ППО.
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