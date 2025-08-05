У Харкові ворожий дрон "молнія" влучив в АЗС, постраждала жінка

Окупанти ввечері атакували Київський район Харкова дроном-камікадзе типу "Молнія". Внаслідок удару по автозаправній станції попередньо відомо про одну постраждалу жінку. Про це пише мер міста Ігор Терехов, передає УНН.

Удар по АЗС. Є попередня інформація про постраждалих. Зʼясовуємо деталі

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждала 20-річна жінка.

На цю хвилину відомо про постраждалу 20-річну жінку. Вона шпиталізована. Медики надають всю необхідну допомогу. На місці влучання працюють профільні служби