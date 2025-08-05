рф атакувала залізницю у Лозовій: пошкоджено вокзал, загинув механік, 10 постраждалих

У Харківській області російські війська атакували залізницю у Лозовій, пошкоджено вокзал, загинув механік, ще 4 залізничники постраждали, є зміни у маршруті руху поїздів, повідомили у вівторок в Укрзалізниці. За даними ГУ ДСНС в області, загалом постраждало 10 людей, пише УНН.

російські терористи завдали масованого удару по залізничній інфраструктурі Лозової. У результаті ворожої атаки було пошкоджено залізничний вокзал та інші об'єкти інфраструктури. Більшість людей встигли пройти в укриття, однак, на жаль, не обійшлося без жертв. Загинув черговий механік одного з підрозділів, ще четверо залізничників зазнали поранень

Усім постраждалим, як вказано, надається необхідна медична допомога.

За даними УЗ, у зв’язку з обстрілом вже прямує об'їзним маршрутом поїзд №66/65 - 166/165 Умань - Черкаси - Харків, те саме очікує на інші поїзди краматорського напрямку - обʼїзд під резервним тепловозом генеруватиме затримку в межах години. Пасажирів з/до Лозової до поїздів у Панютиному, як повідомляється, доставлятимуть автобуси.

Внаслідок нічної масованої атаки БпЛА на місто Лозова виникло декілька осередків пожеж. Постраждали 10 осіб, з них 2 дитини та 1 чоловік загинув