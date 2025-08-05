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Лозова пережила наймасштабнішу атаку з початку війни, багато поранених

Київ • УНН

 • 1502 перегляди

Місто Лозова на Харківщині зазнало наймасованішої атаки з початку війни, пошкоджено інфраструктуру та багатоповерхівки. Є поранені, серед них двоє дітей, змінено рух поїздів.

Лозова пережила наймасштабнішу атаку з початку війни, багато поранених

Місто Лозова (Харківська область) у ніч на вівторок, 5 серпня, пережила наймасованішу атаку з початку війни. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Лозівської міської територіальної громади у Facebook.

Деталі

Вказується, що внаслідок ударів пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор.

На жаль, є поранені – серед них двоє дітей. Працюють рятувальники, медики, екстрена допомога. Фіксуємо наслідки. Відновлюємо водопостачання. Без світла залишається частина міста, зокрема Авилівка, а також Катеринівський старостинський округ

- йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що відбуваються зміни в транспортному сполученні - зокрема, у Лозовій тимчасово закритий залізничний вокзал. 5 серпня, з безпекових міркувань, внесено тимчасові зміни в курсування приміських поїздів.

Скасовуються:

  • №6852 Дубово – Харків-Пасажирський;
    • №6414 Харків - Пасажирський – Лозова.

      Зміненим маршрутом курсуватимуть:

      • №6651/6573 Орілька - Полтава-Південна (замість Лозова - Полтава-Південна)
        • №6512 Лиманівка – Харків-Пасажирський (замість Лозова - Харків-Пасажирський)

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