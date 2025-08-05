Лозова пережила наймасштабнішу атаку з початку війни, багато поранених
Київ • УНН
Місто Лозова на Харківщині зазнало наймасованішої атаки з початку війни, пошкоджено інфраструктуру та багатоповерхівки. Є поранені, серед них двоє дітей, змінено рух поїздів.
Місто Лозова (Харківська область) у ніч на вівторок, 5 серпня, пережила наймасованішу атаку з початку війни. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Лозівської міської територіальної громади у Facebook.
Деталі
Вказується, що внаслідок ударів пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор.
На жаль, є поранені – серед них двоє дітей. Працюють рятувальники, медики, екстрена допомога. Фіксуємо наслідки. Відновлюємо водопостачання. Без світла залишається частина міста, зокрема Авилівка, а також Катеринівський старостинський округ
Також зазначається, що відбуваються зміни в транспортному сполученні - зокрема, у Лозовій тимчасово закритий залізничний вокзал. 5 серпня, з безпекових міркувань, внесено тимчасові зміни в курсування приміських поїздів.
Скасовуються:
- №6852 Дубово – Харків-Пасажирський;
- №6414 Харків - Пасажирський – Лозова.
Зміненим маршрутом курсуватимуть:
- №6651/6573 Орілька - Полтава-Південна (замість Лозова - Полтава-Південна)
- №6512 Лиманівка – Харків-Пасажирський (замість Лозова - Харків-Пасажирський)
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