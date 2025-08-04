На Харківщині російський дрон влучив у мопед з цивільними, є загиблі

Сьогодні у Вовчанській громаді Харківської області російський FPV-дрон влучив у мопед з цивільними. Внаслідок атаки загинули чоловік і жінка. Поліція відкрила кримінальне провадження, пише УНН із посиланням на Національну поліцію.

Близько 14:00 на дорозі у Вовчанській громаді російський FPV-дрон влучив у мопед, на якому пересувалися цивільні чоловік і жінка. Внаслідок удару обидва загинули на місці від отриманих поранень