На Харківщині російський дрон влучив у мопед з цивільними, є загиблі
Київ • УНН
У Вовчанській громаді Харківської області російський FPV-дрон влучив у мопед, внаслідок чого загинули чоловік і жінка. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни.
Сьогодні у Вовчанській громаді Харківської області російський FPV-дрон влучив у мопед з цивільними. Внаслідок атаки загинули чоловік і жінка. Поліція відкрила кримінальне провадження, пише УНН із посиланням на Національну поліцію.
Близько 14:00 на дорозі у Вовчанській громаді російський FPV-дрон влучив у мопед, на якому пересувалися цивільні чоловік і жінка. Внаслідок удару обидва загинули на місці від отриманих поранень
Правоохоронці повідомили що відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.
Наказав розстрілювати цивільні авто на Київщині: ще одному російському командиру оголосили про підозру29.07.25, 09:58 • 3207 переглядiв