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На Харківщині російський дрон влучив у мопед з цивільними, є загиблі

Київ • УНН

 • 68 перегляди

У Вовчанській громаді Харківської області російський FPV-дрон влучив у мопед, внаслідок чого загинули чоловік і жінка. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни.

На Харківщині російський дрон влучив у мопед з цивільними, є загиблі

Сьогодні у Вовчанській громаді Харківської області російський FPV-дрон влучив у мопед з цивільними. Внаслідок атаки загинули чоловік і жінка. Поліція відкрила кримінальне провадження, пише УНН із посиланням на Національну поліцію.

Близько 14:00 на дорозі у Вовчанській громаді російський FPV-дрон влучив у мопед, на якому пересувалися цивільні чоловік і жінка. Внаслідок удару обидва загинули на місці від отриманих поранень 

- йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомили що відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Наказав розстрілювати цивільні авто на Київщині: ще одному російському командиру оголосили про підозру29.07.25, 09:58 • 3207 переглядiв

Альона Уткіна

ВійнаКримінал та НП
Національна поліція України
Харківська область