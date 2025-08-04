На Харьковщине российский дрон попал в мопед с гражданскими, есть погибшие

Сегодня в Волчанской громаде Харьковской области российский FPV-дрон попал в мопед с гражданскими. В результате атаки погибли мужчина и женщина. Полиция открыла уголовное производство, пишет УНН со ссылкой на Национальную полицию.

Около 14:00 на дороге в Волчанской общине российский FPV-дрон попал в мопед, на котором передвигались гражданские мужчина и женщина. В результате удара оба погибли на месте от полученных ранений