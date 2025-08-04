На Харьковщине российский дрон попал в мопед с гражданскими, есть погибшие
Киев • УНН
В Волчанской громаде Харьковской области российский FPV-дрон попал в мопед, в результате чего погибли мужчина и женщина. Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
Сегодня в Волчанской громаде Харьковской области российский FPV-дрон попал в мопед с гражданскими. В результате атаки погибли мужчина и женщина. Полиция открыла уголовное производство, пишет УНН со ссылкой на Национальную полицию.
Около 14:00 на дороге в Волчанской общине российский FPV-дрон попал в мопед, на котором передвигались гражданские мужчина и женщина. В результате удара оба погибли на месте от полученных ранений
Правоохранители сообщили, что открыли уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.
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