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Лозовая пережила самую масштабную атаку с начала войны, много раненых

Киев • УНН

 • 1108 просмотра

Город Лозовая на Харьковщине подвергся самой массированной атаке с начала войны, повреждена инфраструктура и многоэтажки. Есть раненые, среди них двое детей, изменено движение поездов.

Лозовая пережила самую масштабную атаку с начала войны, много раненых

Город Лозовая (Харьковская область) в ночь на вторник, 5 августа, пережил самую массированную атаку с начала войны. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Лозовской городской территориальной общины в Facebook.

Детали

Указывается, что в результате ударов повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки, частный сектор.

К сожалению, есть раненые – среди них двое детей. Работают спасатели, медики, экстренная помощь. Фиксируем последствия. Восстанавливаем водоснабжение. Без света остается часть города, в частности Авиловка, а также Катериновский старостинский округ

- говорится в сообщении.

Также отмечается, что происходят изменения в транспортном сообщении - в частности, в Лозовой временно закрыт железнодорожный вокзал. 5 августа, из соображений безопасности, внесены временные изменения в курсирование пригородных поездов.

Отменяются:

  • №6852 Дубово – Харьков-Пассажирский;
    • №6414 Харьков - Пассажирский – Лозовая.

      Измененным маршрутом будут курсировать:

      • №6651/6573 Орелька - Полтава-Южная (вместо Лозовая - Полтава-Южная)
        • №6512 Лимановка – Харьков-Пассажирский (вместо Лозовая - Харьков-Пассажирский)

          Напомним

          Накануне в Волчанской общине Харьковской области российский FPV-дрон попал в мопед, в результате чего погибли мужчина и женщина. Полиция открыла уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны.

          В Харьковской области россияне из-за жары вынуждены пить воду из луж - ОТГ "Харьков"25.07.25, 14:14 • 3631 просмотр

          Вадим Хлюдзинский

          Война
          Харьковская область
          Лозова