Лозовая пережила самую масштабную атаку с начала войны, много раненых
Киев • УНН
Город Лозовая на Харьковщине подвергся самой массированной атаке с начала войны, повреждена инфраструктура и многоэтажки. Есть раненые, среди них двое детей, изменено движение поездов.
Город Лозовая (Харьковская область) в ночь на вторник, 5 августа, пережил самую массированную атаку с начала войны. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Лозовской городской территориальной общины в Facebook.
Детали
Указывается, что в результате ударов повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки, частный сектор.
К сожалению, есть раненые – среди них двое детей. Работают спасатели, медики, экстренная помощь. Фиксируем последствия. Восстанавливаем водоснабжение. Без света остается часть города, в частности Авиловка, а также Катериновский старостинский округ
Также отмечается, что происходят изменения в транспортном сообщении - в частности, в Лозовой временно закрыт железнодорожный вокзал. 5 августа, из соображений безопасности, внесены временные изменения в курсирование пригородных поездов.
Отменяются:
- №6852 Дубово – Харьков-Пассажирский;
- №6414 Харьков - Пассажирский – Лозовая.
Измененным маршрутом будут курсировать:
- №6651/6573 Орелька - Полтава-Южная (вместо Лозовая - Полтава-Южная)
- №6512 Лимановка – Харьков-Пассажирский (вместо Лозовая - Харьков-Пассажирский)
Напомним
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