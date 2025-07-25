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На Харьковщине россияне из-за жары вынуждены пить воду из луж - ОТУ "Харьков"

Киев • УНН

 • 1590 просмотра

Из-за жаркой погоды на Харьковском направлении российские штурмовики вынуждены пить воду из луж, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Это осложняет их наступательные действия, поскольку проблемы с желудком мешают штурмовать позиции Сил обороны.

На Харьковщине россияне из-за жары вынуждены пить воду из луж - ОТУ "Харьков"

На Харьковском направлении из-за жаркой погоды российские штурмовики вынуждены пить воду из луж. Из-за этого у них возникают серьезные проблемы со здоровьем, и штурмовать позиции Сил обороны становится еще сложнее, сообщил спикер ОТУ "Харьков" Павел Шамшин в эфире телемарафона в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Погодные условия очень сложные, и эти условия должны учитывать обе стороны при планировании своих действий. Харьковщина - это очень зеленый край, здесь немало лесов, немало рек и озер, и это накладывает свой отпечаток на ведение боевых действий", - сообщил Шамшин.

Военный добавил, что на ход боевых действий влияет жара. Особенно в этом контексте тяжело россиянам, которые ведут наступательные действия.

"Если говорить о факторе жары, то Силы обороны проводят прежде всего оборонительную операцию, а россияне вынуждены идти вперед. И представьте, что им еще нужно нести на себе боекомплект, оружие, другое экипировку. И в таких условиях они идут в неизвестность", - добавил военный.

Шамшин добавил, что у россиян возникают серьезные проблемы с питьевой водой. Им приходится пить из луж, что приводит к проблемам со здоровьем.

Мы слушаем радиоперехваты, в которых российские штурмовики просят командование присылать им воду, которая в таких условиях является по-настоящему критическим ресурсом. россияне часто не могут дождаться, когда им пришлют эту воду, и вынуждены пить воду из луж. Это может быть выход, но возникают проблемы со здоровьем. А когда у тебя проблемы с желудком - то позиции не поштурмуешь. В таких обстоятельствах жара наш союзник и враг для оккупантов

- подчеркнул Шамшин.

Дополнение

Спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов опроверг заявления российских пропагандистов о якобы взятии под контроль населенного пункта Двуречная на Харьковщине. Украинские военные держат позиции в поселке.

Войска рф терпят неудачу в попытках прорыва к Купянску - ОСГВ "Хортица"24.07.25, 16:51 • 2648 просмотров

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Война
Харьковская область
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