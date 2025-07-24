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Войска рф терпят неудачу в попытках прорыва к Купянску - ОСГВ "Хортица"

Киев • УНН

 • 690 просмотра

Российские военные продолжают попытки прорыва к Купянску с севера, но терпят неудачу. Представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что россияне не могут преодолеть последние километры до города.

Войска рф терпят неудачу в попытках прорыва к Купянску - ОСГВ "Хортица"

Несмотря на заявления российских военных о якобы продвижении к Купянску на Харьковщине, попытки прорыва с севера продолжаются, но терпят неудачи. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире Суспільного, передает УНН.

россияне делали пару громких заявлений о том, что они там уже чуть ли не зашли в сам Купянск. На самом деле там была интересная история с той же Кондрашовкой, когда даже на карте DeepState вы могли видеть, что россияне в Кондрашовке есть, а вокруг Кондрашовки нет. Прорваться прорвались, а выйти уже не смогли, в результате чего были уничтожены в значительной степени 

- сказал Трегубов.

Он подчеркнул, что наблюдаются активные действия россиян дойти до Купянска с севера, но они не имеют успеха.

Есть большое количество информационных операций россиян с заявлениями, что вот они уже почти там. До Купянска там близко. Я не мерил, но реально близко. Там речь идет о километрах. Но они эти километры не могут преодолеть уже очень долго 

- добавил спикер.

Напомним

172 боя произошло на фронте за прошедшие сутки, более половины из которых - на Покровском и Лиманском направлениях.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Харьковская область
Купянск
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