Войска рф терпят неудачу в попытках прорыва к Купянску - ОСГВ "Хортица"
Киев • УНН
Российские военные продолжают попытки прорыва к Купянску с севера, но терпят неудачу. Представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что россияне не могут преодолеть последние километры до города.
Несмотря на заявления российских военных о якобы продвижении к Купянску на Харьковщине, попытки прорыва с севера продолжаются, но терпят неудачи. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире Суспільного, передает УНН.
россияне делали пару громких заявлений о том, что они там уже чуть ли не зашли в сам Купянск. На самом деле там была интересная история с той же Кондрашовкой, когда даже на карте DeepState вы могли видеть, что россияне в Кондрашовке есть, а вокруг Кондрашовки нет. Прорваться прорвались, а выйти уже не смогли, в результате чего были уничтожены в значительной степени
Он подчеркнул, что наблюдаются активные действия россиян дойти до Купянска с севера, но они не имеют успеха.
Есть большое количество информационных операций россиян с заявлениями, что вот они уже почти там. До Купянска там близко. Я не мерил, но реально близко. Там речь идет о километрах. Но они эти километры не могут преодолеть уже очень долго
Напомним
172 боя произошло на фронте за прошедшие сутки, более половины из которых - на Покровском и Лиманском направлениях.