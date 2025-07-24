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Генштаб оновив карту бойових дій: найгарячіше - на двох напрямках 24 липня 2025

Київ • УНН

 • 1876 перегляди

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про 172 бойові зіткнення за минулу добу, з яких понад половина припала на Покровський та Лиманський напрямки. Ворог здійснив 67 авіаційних ударів, скинув 123 керовані авіаційні бомби та залучив 3712 дронів-камікадзе.

Генштаб оновив карту бойових дій: найгарячіше - на двох напрямках

172 бої сталося на фронті минулої доби, понад половина з яких - на Покровському та Лиманському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 24 липня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 172 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 67 авіаційних ударів, скинув 123 керовані авіаційні бомби, залучив 3712 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 5756 артилерійських обстрілів, зокрема 81 - із реактивних систем залпового вогню.

"За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів, один пункт управління та три артилерійські засоби російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 12 атак загарбників. Також ворог завдав дев’яти авіаційних ударів, застосувавши при цьому 21 керовану авіаційну бомбу, та здійснив 368 обстрілів, шість із яких - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 10 разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Дворічна та в напрямку Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Борівської Андріївки, Голубівки, Загризового, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку сталося 28 бойових зіткнень. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Середнє, Шандриголове, Дронівка, Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Шипилівка та в напрямку Дружелюбівки, Серебрянки.

На Сіверському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив три атаки у районі Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог чотири рази атакував українські підрозділи оборонців в районі Торецька.

На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 61 штурмову дію агресора поблизу населених пунктів Русин Яр, Миролюбівка, Затишок, Лисівка, Попів Яр, Мирноград, Звірове, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка, Маяк, Новоекономічне, Котлине, Дачне та в напрямку Покровська, Паньківки, Володимирівки, Сухецького.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 15 атак загарбників у районах населених пунктів Запоріжжя, Зірка, Піддубне, Олександроград, Шевченко, Маліївка, Темирівка, Воскресенка та Вільне Поле.

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку противник один раз штурмував позиції наших захисників в районі Білогір’я.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки у районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи дев’ять разів намагалися просунутися уперед - успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога: понад тисяча солдатів, 5 танків та 24 артсистеми за добу24.07.25, 07:53 • 1720 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
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