Втрати ворога: понад тисяча солдатів, 5 танків та 24 артсистеми за добу

За добу 23 липня російські війська втратили на війні з Україною 1050 солдатів, 5 танків та 24 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1046270 (+1050) осіб ліквідовано

танків ‒ 11041 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 23047 (+10)

артилерійських систем ‒ 30746 (+24)

РСЗВ ‒ 1446 (0)

засоби ППО ‒ 1199 (0)

літаків ‒ 421 (0)

гелікоптерів ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 47638 (+86)

крилаті ракети ‒ 3533 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 56137 (+96)

спеціальна техніка ‒ 3935 (0)

Дані уточнюються.

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