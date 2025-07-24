Втрати ворога: понад тисяча солдатів, 5 танків та 24 артсистеми за добу
Київ • УНН
За добу 23 липня російські війська втратили 1050 солдатів, 5 танків та 24 артсистеми. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.25 орієнтовно становлять 1046270 осіб.
За добу 23 липня російські війська втратили на війні з Україною 1050 солдатів, 5 танків та 24 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1046270 (+1050) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11041 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 23047 (+10)
- артилерійських систем ‒ 30746 (+24)
- РСЗВ ‒ 1446 (0)
- засоби ППО ‒ 1199 (0)
- літаків ‒ 421 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 47638 (+86)
- крилаті ракети ‒ 3533 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 56137 (+96)
- спеціальна техніка ‒ 3935 (0)
Дані уточнюються.
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