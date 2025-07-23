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Financial Times: Війна в Україні визначить майбутнє всього світу

Київ • УНН

 • 2056 перегляди

На думку Мартіна Вольфа, результат війни в Україні вплине на майбутнє європейської ліберальної демократії. Він підкреслив, що Україна бореться за право обирати свою долю, проти автократії росії та її прагнення домінувати в Європі.

Financial Times: Війна в Україні визначить майбутнє всього світу

Результат війни в Україні може вплинути не лише на долю України, а й на майбутнє самої європейської ліберальної демократії. Таку думку висловив британський журналіст, співредактор Financial Times Мартін Вольф, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, очевидно, що Україна бореться за право народу обирати свою власну долю.

Росія - це автократія, якою вона завжди була, якою править президент, чия воля - закон. Українці борються з великою майстерністю та мужністю за свободу від такої тиранії, а отже, за те, щоб самостійно вибирати напрямок

- пише автор.

Він підкреслив, що російський диктатор володимир путін розпочав свою "спеціальну військову операцію", бо вважає, що це божественне право росії керувати Україною, знищити національну ідентичність країни та інтегрувати її народ у "велику росію".

По-третє, Україна бореться з державою, яка прагне домінувати в Європі. Переможна росія була б найбільшою військовою силою в Європі, безпосередньо загрожуючи сусіднім членам НАТО та ЄС. Зі зростанням байдужості США до долі континенту це залишить Європу одночасно наляканою та слабкою

- попереджає Вольф.

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На його думку, якщо європейці не вживуть ефективних заходів, США залишаться осторонь, а вісь росія - Китай - Північна Корея переможе, "баланс сил та ідей у всьому світі" буде порушений.

"Хто повірить - або довіриться - тим, хто стверджує, що підтримує свободу та демократію, коли вони готові знизати плечима, коли з цих ідеалів жорстоко знищуються на самих їхніх кордонах", - резюмує автор.

Нагадаємо

Напередодні Верховна Рада України звернулася до Конгресу США із закликом зберегти та посилити лідерство у підтримці українського народу. Звернення стосується боротьби проти збройної агресії РФ за мир, безпеку та свободу.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Financial Times
НАТО
Європейський Союз
Північна Корея
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна
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