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"путін просто обдурив його": Зеленський заявив, що Трамп розчарувався у брехні кремля щодо бажання припинити війну

Київ • УНН

 • 3260 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Дональд Трамп усвідомив брехню путіна про наміри завершити війну. Це стало розчаруванням для Трампа, який тепер бачить, що все було навпаки.

"путін просто обдурив його": Зеленський заявив, що Трамп розчарувався у брехні кремля щодо бажання припинити війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп усвідомив брехню російського диктатора володимира путіна щодо намірів завершити війну. Про це пише УНН із посиланням на New York Post.

Чесно кажучи, путін просто брехав йому, що хоче припинити війну, а Зеленський - начебто не готовий. А потім президент Трамп побачив, що все було якраз навпаки 

- сказав Зеленський.

Він підкреслив, що усвідомлення цього стало для Трампа розчаруванням.

Сьогодні президент Трамп розчарований тим, що все це виявилося брехнею, що путін просто обдурив його 

- додав Глава держави.

Додамо

Раніше Зеленський вже заявляв про готовність до переговорів, але наголошував, що росія своїми діями не демонструє жодного наміру завершити збройну агресію.

Тож Зеленський заявив, що російського диктатора змусить сісти за стіл переговорів лише демонстрація сили. Він наголосив, що можливо її навіть не доведеться застосовувати, втім росіяни розуміють лише силу, тому Україні потрібні сильні санкції та зброя.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаПолітика
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Tesla
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