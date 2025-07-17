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"путин просто обманул его": Зеленский заявил, что Трамп разочаровался во лжи кремля о желании прекратить войну

Киев • УНН

 • 2280 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Дональд Трамп осознал ложь путина о намерениях завершить войну. Это стало разочарованием для Трампа, который теперь видит, что все было наоборот.

"путин просто обманул его": Зеленский заявил, что Трамп разочаровался во лжи кремля о желании прекратить войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп осознал ложь российского диктатора владимира путина относительно намерений завершить войну. Об этом пишет УНН со ссылкой на New York Post.

Честно говоря, путин просто лгал ему, что хочет прекратить войну, а Зеленский - якобы не готов. А потом президент Трамп увидел, что все было как раз наоборот 

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что осознание этого стало для Трампа разочарованием.

Сегодня президент Трамп разочарован тем, что все это оказалось ложью, что путин просто обманул его 

- добавил Глава государства.

Добавим

Ранее Зеленский уже заявлял о готовности к переговорам, но подчеркивал, что россия своими действиями не демонстрирует никакого намерения завершить вооруженную агрессию.

Поэтому Зеленский заявил, что российского диктатора заставит сесть за стол переговоров только демонстрация силы. Он подчеркнул, что возможно ее даже не придется применять, впрочем россияне понимают только силу, поэтому Украине нужны сильные санкции и оружие.

Алена Уткина

Алена Уткина

Войнаполитика
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
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