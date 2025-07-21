кремль не зацікавлений у припиненні війни: в ISW дали оцінку заявам пєскова

росія не зацікавлена у добросовісних переговорах з Україною та зосереджена на продовженні війни. Такий висновок робить Інститут вивчення війни (ISW) із заяв речника кремля дмитра пєскова, повідомляє УНН.

Деталі

Вказується, що, за словами пєскова, росія готова "швидко діяти" у контексті мирних переговорів щодо припинення війни в Україні, але повинна досягти своїх цілей, які є "очевидними" та "незмінними".

кремлівські чиновники послідовно стверджували, що будь-яке мирне врегулювання має усунути нібито "корінні причини" війни, та повторювали початкові воєнні цілі росії щодо "денацифікації" та "демілітаризації" України – терміни, які кремль використовував протягом усієї війни, закликаючи до зміни режиму в Україні, нейтралітету України, змін у політиці відкритих дверей НАТО та позбавлення України можливості захищатися від майбутньої російської агресії - йдеться у матеріалі.

Аналітики вважають, що заяви пєскова підкреслюють незацікавленість кремля у досягненні миру.

"російські чиновники продовжують публічно заявляти, що росія не зацікавлена в якнайшвидшому вирішенні питання про припинення війни в Україні, яке не відповідає вимогам москви", - резюмують в ISW.

Нагадаємо

Напередодні речник кремля дмитро пєсков заявив, що російський диктатор володимир путін прагне "перевести українське врегулювання у мирне річище". При цьому заявлені на початку вторгнення цілі кремля залишаються незмінними.

У кремлі похвалили президента Трампа попри його жорсткі заяви на адресу путіна