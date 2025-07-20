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Ґардіан

У кремлі похвалили президента Трампа попри його жорсткі заяви на адресу путіна

Київ • УНН

 • 686 перегляди

Президент США Дональд Трамп підтверджує наміри сприяти мирному врегулюванню війни росії проти України. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про можливу зустріч Трампа і путіна для врегулювання важливих питань.

У кремлі похвалили президента Трампа попри його жорсткі заяви на адресу путіна

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтверджує свої наміри досягти мирного врегулювання у війні росії проти України. Також можлива його зустріч з російським диктатором володимиром путіним, сказав речник дмитро п’єскою, пише УНН.

Деталі

"Президент Трамп – це президент найпотужнішої країни світу, найпотужнішої економіки світу. До того ж всі вже звикли до його досить жорсткої прямолінійної риторики. Разом з тим він підтверджує свої наміри робити все можливе, щоб сприяти мирному врегулюванню. Процес врегулювання не простий і у Вашингтоні все більше і більше це розуміють", - заявив пєсков.

П’єскою також висловив думку, що зустріч Трампа і путіна необхідна для врегулювання важливих питань.

"Зустріч путіна і Трампа кінець кінцем станеться, вона необхідна. Можливо, вона буде необхідна для фіксації якихось великих домовленостей, які з часом будуть досягнуті після того, як буде пророблено велику роботу", - сказав речник путіна.

Доповнення

кремль вважає заяви президента США Дональда Трампа про санкції проти росії "дуже серйозними". Заступник глави МЗС рф сергій рябков заявив, що москва готова домовлятися з Києвом, але продовжить "спеціальну військову операцію", якщо не буде відгуку.

рф заявляє про бажання продовжувати переговори з Україною, звинувачуючи Київ у небажанні йти на російські умови. Москва також критикує Вашингтон за "непослідовну позицію" щодо переговорного процесу.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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