У кремлі похвалили президента Трампа попри його жорсткі заяви на адресу путіна

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтверджує свої наміри досягти мирного врегулювання у війні росії проти України. Також можлива його зустріч з російським диктатором володимиром путіним, сказав речник дмитро п’єскою, пише УНН.

Деталі

"Президент Трамп – це президент найпотужнішої країни світу, найпотужнішої економіки світу. До того ж всі вже звикли до його досить жорсткої прямолінійної риторики. Разом з тим він підтверджує свої наміри робити все можливе, щоб сприяти мирному врегулюванню. Процес врегулювання не простий і у Вашингтоні все більше і більше це розуміють", - заявив пєсков.

П’єскою також висловив думку, що зустріч Трампа і путіна необхідна для врегулювання важливих питань.

"Зустріч путіна і Трампа кінець кінцем станеться, вона необхідна. Можливо, вона буде необхідна для фіксації якихось великих домовленостей, які з часом будуть досягнуті після того, як буде пророблено велику роботу", - сказав речник путіна.

Доповнення

кремль вважає заяви президента США Дональда Трампа про санкції проти росії "дуже серйозними". Заступник глави МЗС рф сергій рябков заявив, що москва готова домовлятися з Києвом, але продовжить "спеціальну військову операцію", якщо не буде відгуку.

рф заявляє про бажання продовжувати переговори з Україною, звинувачуючи Київ у небажанні йти на російські умови. Москва також критикує Вашингтон за "непослідовну позицію" щодо переговорного процесу.