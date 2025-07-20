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В Кремле похвалили президента Трампа, несмотря на его жесткие заявления в адрес путина

Киев • УНН

 • 390 просмотра

Президент США Дональд Трамп подтверждает намерения способствовать мирному урегулированию войны россии против Украины. Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил о возможной встрече Трампа и путина для урегулирования важных вопросов.

В Кремле похвалили президента Трампа, несмотря на его жесткие заявления в адрес путина

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтверждает свои намерения достичь мирного урегулирования в войне россии против Украины. Также возможна его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным, сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет УНН.

Детали

"Президент Трамп – это президент самой мощной страны мира, самой мощной экономики мира. К тому же все уже привыкли к его достаточно жесткой прямолинейной риторике. Вместе с тем он подтверждает свои намерения делать все возможное, чтобы способствовать мирному урегулированию. Процесс урегулирования не прост и в Вашингтоне все больше и больше это понимают", - заявил Песков.

Песков также выразил мнение, что встреча Трампа и путина необходима для урегулирования важных вопросов.

"Встреча путина и Трампа в конце концов произойдет, она необходима. Возможно, она будет необходима для фиксации каких-то крупных договоренностей, которые со временем будут достигнуты после того, как будет проделана большая работа", - сказал пресс-секретарь путина.

Дополнение

Кремль считает заявления президента США Дональда Трампа о санкциях против россии "очень серьезными". Заместитель главы МИД рф сергей рябков заявил, что москва готова договариваться с Киевом, но продолжит "специальную военную операцию", если не будет отклика.

рф заявляет о желании продолжать переговоры с Украиной, обвиняя Киев в нежелании идти на российские условия. москва также критикует Вашингтон за "непоследовательную позицию" относительно переговорного процесса.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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