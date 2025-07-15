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У кремлі прокоментували заяву Трампа щодо посилення санкцій проти рф

Київ • УНН

 • 8152 перегляди

кремль вважає заяви президента США Дональда Трампа про санкції проти росії "дуже серйозними". Заступник глави МЗС рф сергій рябков заявив, що москва готова домовлятися з Києвом, але продовжить "спеціальну військову операцію", якщо не буде відгуку.

У кремлі прокоментували заяву Трампа щодо посилення санкцій проти рф

У кремлі заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про санкції щодо росії вважають "дуже серйозними". При цьому речний російського диктатора дмитро пєсков повідомив, що сам володимир путін їх ще не коментував, пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

"Заяви президента США дуже серйозні. Щось у них адресоване особисто президенту путіну. За його словами, "подібне рішення", яке приймається "і у Вашингтоні, і в країнах НАТО, і безпосередньо в Брюсселі", сприймається українською стороною "не як сигнал до миру, а як сигнал до продовження війни", - заявив пєсков.

В свою чергу, заступник глави мзс росії сергій рябков, коментуючи виступ американського лідера, заявив, що москва "готова домовлятися" з Києвом, але якщо ця готовність "не знайде належного відгуку", рф і далі досягатиме поставлених цілей шляхом так званої "спеціальної військової операції".

Доповнення

Дональд Трамп заявив, що "дуже незадоволений" росією і анонсував дуже суворі тарифи, якщо не буде угоди про припинення вогню з Україною протягом 50 днів.

Президент Трамп висловив розчарування володимиром путіним, але заявив, що не закінчив з ним. Трамп також оголосив про плани постачання зброї в Україну та попередив про можливі мита на росію.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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