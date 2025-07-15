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В кремле прокомментировали заявление Трампа об усилении санкций против рф

Киев • УНН

 • 6954 просмотра

кремль считает заявления президента США Дональда Трампа о санкциях против россии "очень серьезными". Заместитель главы МИД рф сергей рябков заявил, что москва готова договариваться с Киевом, но продолжит "специальную военную операцию", если не будет отклика.

В кремле прокомментировали заявление Трампа об усилении санкций против рф

В кремле заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о санкциях в отношении россии считают "очень серьезными". При этом пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что сам владимир путин их еще не комментировал, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

"Заявления президента США очень серьезны. Что-то в них адресовано лично президенту Путину. По его словам, "подобное решение", которое принимается "и в Вашингтоне, и в странах НАТО, и непосредственно в Брюсселе", воспринимается украинской стороной "не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны", - заявил песков.

В свою очередь, заместитель главы МИД россии сергей рябков, комментируя выступление американского лидера, заявил, что москва "готова договариваться" с Киевом, но если эта готовность "не найдет должного отклика", рф и дальше будет достигать поставленных целей путем так называемой "специальной военной операции".

Дополнение

Дональд Трамп заявил, что "очень недоволен" россией и анонсировал очень строгие тарифы, если не будет соглашения о прекращении огня с Украиной в течение 50 дней.

Президент Трамп выразил разочарование владимиром путиным, но заявил, что не закончил с ним. Трамп также объявил о планах поставок оружия в Украину и предупредил о возможных пошлинах на россию.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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