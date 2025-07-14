російська федерація заявила про нібито "бажання продовжувати переговори" з Україною, але звинувачує Київ у "небажанні вести переговори", а Вашингтон – у "непослідовній позиції". Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ".

Наразі дата третього раунду невідома. При цьому росіяни звинувачують Україну у "небажанні вести переговори", а фактично – у небажанні йти на російські умови завершення війни, тобто, капітулювати.

Ми неодноразово говорили, що для нас кращим було б досягнення тих цілей, які стоять перед нами, мирними і дипломатичними засобами. Але доти, доки цього не відбувається, "СВО" триває, і реалії на землі змінюються щодня

Водночас, як повідомляють російські "ЗМІ", "невизначеності" переговорному процесу додає "непослідовна позиція" Вашингтона: з одного боку, Марко Рубіо і сергій лавров на зустрічі в Куала-Лумпурі обговорювали "новий підхід" до врегулювання, з іншого - США повідомили про намір збільшити постачання озброєнь Україні на тлі загроз нового російського наступу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що надішле Україні ракети до систем Patriot. Він також заявив, що розчарувався в володимирі путіні.

Він приємно розмовляє, а потім усіх бомбить увечері. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається