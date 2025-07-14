Трамп сьогодні оголосить про надання Україні наступальної зброї - Axios
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп оголосить новий план озброєння України, що включатиме наступальну зброю. Очікується, що план передбачатиме ракети великої дальності, здатні досягати цілей на території росії, включаючи москву.
Президент США Дональд Трамп оголосить у понеділок новий план озброєння України, який, як очікується, включатиме наступальну зброю. Про це повідомляє Axios із посиланням на два неназвані джерела, обізнані з планами глави Білого дому, інформує УНН.
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Витдання зазначає, що надання наступальної зброї стане суттєвою зміною у позиції Трампа, який донедавна стверджував, що надасть лише оборонну зброю, щоб уникнути ескалації конфлікту.
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За інформацією джерел видання, в них є підстави вважати, що план, ймовірно, включатиме ракети великої дальності, які можуть досягати цілей глибоко всередині російської території, включаючи москву.
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Автори також вказують, що нова ініціатива, яка буде представлена на зустрічі Трампа та генерального секретаря НАТО Марка Рютте, передбачатиме оплату європейськими країнами зброї американського виробництва, яка буде надіслана до України. Цей план був запропонований Президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО два тижні тому.
Нагадаємо
Дональд Трамп заявив про намір надіслати Україні ракети Patriot, вартість яких відшкодує Європейський Союз. Як сказав Президент США, російський диктатор володимир путін "приємно розмовляє, а потім усіх бомбить увечері".
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