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США нададуть рекордну кількість зброї Україні та ухвалять найжорсткіші санкції проти рф - сенатор Грем
13 липня, 18:39 • 12467 перегляди
США нададуть рекордну кількість зброї Україні та ухвалять найжорсткіші санкції проти рф - сенатор Грем
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Трамп сьогодні оголосить про надання Україні наступальної зброї - Axios

Київ • УНН

 • 334 перегляди

Президент США Дональд Трамп оголосить новий план озброєння України, що включатиме наступальну зброю. Очікується, що план передбачатиме ракети великої дальності, здатні досягати цілей на території росії, включаючи москву.

Трамп сьогодні оголосить про надання Україні наступальної зброї - Axios

Президент США Дональд Трамп оголосить у понеділок новий план озброєння України, який, як очікується, включатиме наступальну зброю. Про це повідомляє Axios із посиланням на два неназвані джерела, обізнані з планами глави Білого дому, інформує УНН.

Деталі

Витдання зазначає, що надання наступальної зброї стане суттєвою зміною у позиції Трампа, який донедавна стверджував, що надасть лише оборонну зброю, щоб уникнути ескалації конфлікту.

Американські, українські та європейські чиновники сподіваються, що ця зброя змінить траєкторію війни та змінить розрахунки президента росії володимира путіна щодо припинення вогню

- йдеться у статті.

За інформацією джерел видання, в них є підстави вважати, що план, ймовірно, включатиме ракети великої дальності, які можуть досягати цілей глибоко всередині російської території, включаючи москву.

Трамп дуже розлючений на путіна. Його завтрашня заява буде дуже агресивною

сказав ЗМІ сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Автори також вказують, що нова ініціатива, яка буде представлена на зустрічі Трампа та генерального секретаря НАТО Марка Рютте, передбачатиме оплату європейськими країнами зброї американського виробництва, яка буде надіслана до України. Цей план був запропонований Президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО два тижні тому.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив про намір надіслати Україні ракети Patriot, вартість яких відшкодує Європейський Союз. Як сказав Президент США, російський диктатор володимир путін "приємно розмовляє, а потім усіх бомбить увечері".

США нададуть рекордну кількість зброї Україні та ухвалять найжорсткіші санкції проти рф - сенатор Грем13.07.25, 21:39 • 12465 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Політика
Марк Рютте
Білий дім
НАТО
Ліндсі Грем
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
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