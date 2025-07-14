Трамп сегодня объявит о предоставлении Украине наступательного оружия - Axios

Президент США Дональд Трамп объявит в понедельник новый план вооружения Украины, который, как ожидается, будет включать наступательное оружие. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два неназванных источника, знакомых с планами главы Белого дома, информирует УНН.

Детали

Издание отмечает, что предоставление наступательного оружия станет существенным изменением в позиции Трампа, который до недавнего времени утверждал, что предоставит только оборонительное оружие, чтобы избежать эскалации конфликта.

Американские, украинские и европейские чиновники надеются, что это оружие изменит траекторию войны и изменит расчеты президента России Владимира Путина относительно прекращения огня - говорится в статье.

По информации источников издания, у них есть основания полагать, что план, вероятно, будет включать ракеты большой дальности, которые могут достигать целей глубоко внутри российской территории, включая Москву.

Трамп очень зол на Путина. Его завтрашнее заявление будет очень агрессивным сказал СМИ сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Авторы также указывают, что новая инициатива, которая будет представлена на встрече Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, будет предусматривать оплату европейскими странами оружия американского производства, которое будет отправлено в Украину. Этот план был предложен Президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО две недели назад.

Напомним

Дональд Трамп заявил о намерении отправить Украине ракеты Patriot, стоимость которых возместит Европейский Союз. Как сказал Президент США, российский диктатор Владимир Путин "приятно разговаривает, а потом всех бомбит вечером".

США предоставят рекордное количество оружия Украине и примут самые жесткие санкции против РФ - сенатор Грэм