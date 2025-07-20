В кремлі відреагували на заклик Зеленського щодо збільшення переговорної динаміки з росією

Речник російського диктатора дмитро пєсков заявив, що російський диктатор володимир путін прагне "перевести українське врегулювання у мирне річище". При цьому заявлені на початку вторгнення цілі кремля залишаються незмінними, пише УНН з посиланням на росЗМІ.

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Президент путін неодноразово говорив про своє бажання якнайшвидше перевести українське врегулювання у мирне річище. Це тривалий процес, він вимагає зусиль, і він непростий… Нам головне досягти своїх цілей. Наші цілі зрозумілі, очевидні й вони не змінюються сказав пєсков в інтерв’ю росЗМІ.

Доповнення

Секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні провести наступну зустріч вже наступного тижня. Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності збільшення переговорної динаміки для досягнення припинення вогню.

пєсков заявив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтверджує свої наміри досягти мирного врегулювання у війні росії проти України. Також можлива його зустріч з російським диктатором володимиром путіним.

кремль вважає заяви президента США Дональда Трампа про санкції проти росії "дуже серйозними". Заступник глави МЗС рф сергій рябков заявив, що москва готова домовлятися з Києвом, але продовжить "спеціальну військову операцію", якщо не буде відгуку.