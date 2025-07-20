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В Кремле отреагировали на призыв Зеленского об увеличении переговорной динамики с Россией

Киев • УНН

 • 1336 просмотра

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин стремится перевести украинское урегулирование в мирное русло, но цели Кремля остаются неизменными. Секретарь СНБО Рустем Умеров предложил следующую встречу уже на следующей неделе.

В Кремле отреагировали на призыв Зеленского об увеличении переговорной динамики с Россией

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин стремится "перевести украинское урегулирование в мирное русло". При этом заявленные в начале вторжения цели Кремля остаются неизменными, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Президент Путин неоднократно говорил о своем желании как можно скорее перевести украинское урегулирование в мирное русло. Это длительный процесс, он требует усилий, и он непростой… Нам главное достичь своих целей. Наши цели понятны, очевидны и они не меняются

сказал Песков в интервью росСМИ.

Дополнение

Секретарь СНБО Рустем Умеров предложил российской стороне провести следующую встречу уже на следующей неделе. Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость увеличения переговорной динамики для достижения прекращения огня.

Песков заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтверждает свои намерения достичь мирного урегулирования в войне России против Украины. Также возможна его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.

Кремль считает заявления президента США Дональда Трампа о санкциях против России "очень серьезными". Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва готова договариваться с Киевом, но продолжит "специальную военную операцию", если не будет отклика.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
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