кремль не заинтересован в прекращении войны: в ISW дали оценку заявлениям пескова

Россия не заинтересована в добросовестных переговорах с Украиной и сосредоточена на продолжении войны. Такой вывод делает Институт изучения войны (ISW) из заявлений представителя кремля дмитрия пескова, сообщает УНН.

Детали

Указывается, что, по словам пескова, Россия готова "быстро действовать" в контексте мирных переговоров по прекращению войны в Украине, но должна достичь своих целей, которые являются "очевидными" и "неизменными".

Кремлевские чиновники последовательно утверждали, что любое мирное урегулирование должно устранить якобы "коренные причины" войны, и повторяли первоначальные военные цели России по "денацификации" и "демилитаризации" Украины – термины, которые кремль использовал на протяжении всей войны, призывая к смене режима в Украине, нейтралитету Украины, изменениям в политике открытых дверей НАТО и лишению Украины возможности защищаться от будущей российской агрессии - говорится в материале.

Аналитики считают, что заявления пескова подчеркивают незаинтересованность кремля в достижении мира.

"Российские чиновники продолжают публично заявлять, что Россия не заинтересована в скорейшем решении вопроса о прекращении войны в Украине, которое не соответствует требованиям москвы", - резюмируют в ISW.

Напомним

Накануне представитель кремля дмитрий песков заявил, что российский диктатор владимир путин стремится "перевести украинское урегулирование в мирное русло". При этом заявленные в начале вторжения цели кремля остаются неизменными.

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