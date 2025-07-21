кремль не заинтересован в прекращении войны: в ISW дали оценку заявлениям пескова
Киев • УНН
Институт изучения войны пришел к выводу, что россия не заинтересована в добросовестных переговорах с Украиной, сосредотачиваясь на продолжении войны. Заявления представителя кремля дмитрия пескова подтверждают, что россия стремится достичь своих «неизменных» целей, включая «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины.
Россия не заинтересована в добросовестных переговорах с Украиной и сосредоточена на продолжении войны. Такой вывод делает Институт изучения войны (ISW) из заявлений представителя кремля дмитрия пескова, сообщает УНН.
Детали
Указывается, что, по словам пескова, Россия готова "быстро действовать" в контексте мирных переговоров по прекращению войны в Украине, но должна достичь своих целей, которые являются "очевидными" и "неизменными".
Кремлевские чиновники последовательно утверждали, что любое мирное урегулирование должно устранить якобы "коренные причины" войны, и повторяли первоначальные военные цели России по "денацификации" и "демилитаризации" Украины – термины, которые кремль использовал на протяжении всей войны, призывая к смене режима в Украине, нейтралитету Украины, изменениям в политике открытых дверей НАТО и лишению Украины возможности защищаться от будущей российской агрессии
Аналитики считают, что заявления пескова подчеркивают незаинтересованность кремля в достижении мира.
"Российские чиновники продолжают публично заявлять, что Россия не заинтересована в скорейшем решении вопроса о прекращении войны в Украине, которое не соответствует требованиям москвы", - резюмируют в ISW.
Напомним
Накануне представитель кремля дмитрий песков заявил, что российский диктатор владимир путин стремится "перевести украинское урегулирование в мирное русло". При этом заявленные в начале вторжения цели кремля остаются неизменными.
В Кремле похвалили президента Трампа, несмотря на его жесткие заявления в адрес путина20.07.25, 13:40 • 3752 просмотра