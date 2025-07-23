Financial Times: Война в Украине определит будущее всего мира

Исход войны в Украине может повлиять не только на судьбу Украины, но и на будущее самой европейской либеральной демократии. Такое мнение высказал британский журналист, соредактор Financial Times Мартин Вольф, сообщает УНН.

Детали

По его словам, очевидно, что Украина борется за право народа выбирать свою собственную судьбу.

Россия — это автократия, какой она всегда была, которой правит президент, чья воля — закон. Украинцы борются с большим мастерством и мужеством за свободу от такой тирании, а значит, за то, чтобы самостоятельно выбирать направление - пишет автор.

Он подчеркнул, что российский диктатор владимир путин начал свою "специальную военную операцию", потому что считает, что это божественное право россии управлять Украиной, уничтожить национальную идентичность страны и интегрировать ее народ в "великую россию".

В-третьих, Украина борется с государством, которое стремится доминировать в Европе. Победоносная россия была бы крупнейшей военной силой в Европе, непосредственно угрожая соседним членам НАТО и ЕС. С ростом безразличия США к судьбе континента это оставит Европу одновременно напуганной и слабой - предупреждает Вольф.

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По его мнению, если европейцы не примут эффективных мер, США останутся в стороне, а ось россия - Китай - Северная Корея победит, "баланс сил и идей во всем мире" будет нарушен.

"Кто поверит - или доверится - тем, кто утверждает, что поддерживает свободу и демократию, когда они готовы пожать плечами, когда эти идеалы жестоко уничтожаются на самых их границах", - резюмирует автор.

Напомним

Накануне Верховная Рада Украины обратилась к Конгрессу США с призывом сохранить и усилить лидерство в поддержке украинского народа. Обращение касается борьбы против вооруженной агрессии РФ за мир, безопасность и свободу.

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