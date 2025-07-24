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Потери врага: более тысячи солдат, 5 танков и 24 артсистемы за сутки

Киев • УНН

 • 1390 просмотра

За сутки 23 июля российские войска потеряли 1050 солдат, 5 танков и 24 артсистемы. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.07.25 ориентировочно составляют 1046270 человек.

Потери врага: более тысячи солдат, 5 танков и 24 артсистемы за сутки

За сутки 23 июля российские войска потеряли на войне с Украиной 1050 солдат, 5 танков и 24 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.07.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1046270 (+1050) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11041 (+3)
      • боевых бронированных машин ‒ 23047 (+10)
        • артиллерийских систем ‒ 30746 (+24)
          • РСЗО ‒ 1446 (0)
            • средства ПВО ‒ 1199 (0)
              • самолетов ‒ 421 (0)
                • вертолетов ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 47638 (+86)
                    • крылатые ракеты ‒ 3533 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 56137 (+96)
                            • специальная техника ‒ 3935 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Министр обороны Денис Шмыгаль и первый вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров обсудили масштабирование "антишахедных" решений и дерегуляцию передачи и списания дронов: "создадим новые продукты, которые помогут остановить врага".

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                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

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                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
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                              Gas TTF
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