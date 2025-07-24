Генштаб обновил карту боевых действий: жарче всего - на двух направлениях 24 июля 2025

172 боя произошло на фронте за прошедшие сутки, более половины из которых - на Покровском и Лиманском направлениях, сообщили в утренней сводке 24 июля в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 67 авиационных ударов, сбросил 123 управляемые авиационные бомбы, задействовал 3712 дронов-камикадзе. Также враг совершил 5756 артиллерийских обстрелов, в том числе 81 - из реактивных систем залпового огня.

"За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, один пункт управления и три артиллерийских средства российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 12 атак захватчиков. Также враг нанес девять авиационных ударов, применив при этом 21 управляемую авиационную бомбу, и совершил 368 обстрелов, шесть из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 10 раз тщетно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Двуречная и в направлении Петро-Ивановки.

На Купянском направлении вчера произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Боровской Андреевки, Голубовки, Загрызового, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении произошло 28 боевых столкновений. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Зеленый Гай, Среднее, Шандриголово, Дроновка, Новый Мир, Карповка, Колодези, Шипиловка и в направлении Дружелюбовки, Серебрянки.

На Сиверском направлении наши войска отбили четыре атаки противника в районе Григоровки.

На Краматорском направлении враг совершил три атаки в районе Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг четыре раза атаковал украинские подразделения защитников в районе Торецка.

На Покровском направлении в течение прошедших суток наши защитники остановили 61 штурмовое действие агрессора вблизи населенных пунктов Русин Яр, Миролюбовка, Затишок, Лисовка, Попов Яр, Мирноград, Зверово, Удачное, Алексеевка, Новоукраинка, Маяк, Новоекономическое, Котлино, Дачное и в направлении Покровска, Паньковки, Владимировки, Сухецкого.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 15 атак захватчиков в районах населенных пунктов Запорожье, Звезда, Поддубное, Александроград, Шевченко, Малеевка, Темировка, Воскресенка и Вольное Поле.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении противник один раз штурмовал позиции наших защитников в районе Белогорья.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения девять раз пытались продвинуться вперед - успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага: более тысячи солдат, 5 танков и 24 артсистемы за сутки