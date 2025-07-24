Війська рф зазнають невдачі в спробах прориву до Куп’янська - ОСУВ “Хортиця”

Незважаючи на заяви російських військових про нібито просування до Куп’янська на Харківщині, спроби прориву з півночі продовжуються, але зазнають невдач. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі Суспільного, передає УНН.

росіяни робили пару голосних заяв про те, що вони там вже ледь не зайшли в сам Куп’янськ. Насправді там була цікава історія з тією самою Кіндрашівкою, коли навіть на мапі DeepState ви могли бачити, що росіяни в Кіндрашівці є, а довкола Кіндрашівки немає. Прорватися прорвалися, а вийти вже не змогли, в результаті чого були знищені значною мірою - сказав Трегубов.

Він наголосив, що спостерігаються активні дії росіян дійти до Куп’янська з півночі, але вони не мають успіху.

Є велика кількість інформаційних операцій росіян з заявами, що ось вони вже майже там. До Куп'янська там близько. Я не міряв, але реально близько. Там мова йде про кілометри. Але вони ці кілометри не можуть подолати вже дуже довго - додав речник.

Нагадаємо

172 бої сталося на фронті минулої доби, понад половина з яких - на Покровському та Лиманському напрямках.