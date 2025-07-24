Війська рф зазнають невдачі в спробах прориву до Куп’янська - ОСУВ “Хортиця”
Київ • УНН
Російські військові продовжують спроби прориву до Куп'янська з півночі, але зазнають невдач. Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що росіяни не можуть подолати останні кілометри до міста.
Незважаючи на заяви російських військових про нібито просування до Куп’янська на Харківщині, спроби прориву з півночі продовжуються, але зазнають невдач. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі Суспільного, передає УНН.
росіяни робили пару голосних заяв про те, що вони там вже ледь не зайшли в сам Куп’янськ. Насправді там була цікава історія з тією самою Кіндрашівкою, коли навіть на мапі DeepState ви могли бачити, що росіяни в Кіндрашівці є, а довкола Кіндрашівки немає. Прорватися прорвалися, а вийти вже не змогли, в результаті чого були знищені значною мірою
Він наголосив, що спостерігаються активні дії росіян дійти до Куп’янська з півночі, але вони не мають успіху.
Є велика кількість інформаційних операцій росіян з заявами, що ось вони вже майже там. До Куп'янська там близько. Я не міряв, але реально близько. Там мова йде про кілометри. Але вони ці кілометри не можуть подолати вже дуже довго
Нагадаємо
172 бої сталося на фронті минулої доби, понад половина з яких - на Покровському та Лиманському напрямках.