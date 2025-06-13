Харківщина: ЗСУ утримують позиції в Дворічній, в селищі тривають бої
Київ • УНН
Речник ОСУВ "Хортиця" спростував заяви пропагандистів рф про захоплення Дворічної. Ситуація складна, але українські військові утримують позиції, попри зусилля росіян розширити плацдарм.
Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував заяви російських пропагандистів про нібито взяття під контроль населеного пункту Дворічна на Харківщині. Українській військові тримають позиції в селищі. Про це повідомив Трегубов в ефірі національного телемарафону, пише УНН.
У Дворічній йдуть активні бої, наші військові намагаються утримувати позиції у місті, незважаючи на постійні удари ворога
Він додав, що згідно з останніми даними, ЗСУ зберігають свої позиції в Дворічній.
Згідно з останніми даними, які ми мали - позиції в місті зберігалися
Доповнення
Речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин повідомив, що у районі Дворічної ситуація залишається складною. росіяни докладають усіх зусиль, щоб розширити плацдарм на західному березі річки Оскіл. Також Вовчанськ залишається однією з головних цілей рф.
У квітні речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомляв, що російські окупанти намагаються тиснути на Куп'янськ в Харківській області з трьох боків, зокрема з півночі.