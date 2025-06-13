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Харківщина: ЗСУ утримують позиції в Дворічній, в селищі тривають бої

Київ • УНН

 • 858 перегляди

Речник ОСУВ "Хортиця" спростував заяви пропагандистів рф про захоплення Дворічної. Ситуація складна, але українські військові утримують позиції, попри зусилля росіян розширити плацдарм.

Харківщина: ЗСУ утримують позиції в Дворічній, в селищі тривають бої

Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував заяви російських пропагандистів про нібито взяття під контроль населеного пункту Дворічна на Харківщині. Українській військові тримають позиції в селищі. Про це повідомив Трегубов в ефірі національного телемарафону, пише УНН.

У Дворічній йдуть активні бої, наші військові намагаються утримувати позиції у місті, незважаючи на постійні удари ворога 

- повідомив Трегубов.

Він додав, що згідно з останніми даними, ЗСУ зберігають свої позиції в Дворічній.

Згідно з останніми даними, які ми мали - позиції в місті зберігалися 

- додав Трегубов.

Доповнення

Речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин повідомив, що у районі Дворічної ситуація залишається складною. росіяни докладають усіх зусиль, щоб розширити плацдарм на західному березі річки Оскіл. Також Вовчанськ залишається однією з головних цілей рф.

У квітні речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомляв, що російські окупанти намагаються тиснути на Куп'янськ в Харківській області з трьох боків, зокрема з півночі.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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