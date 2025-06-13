Харківщина: ЗСУ утримують позиції в Дворічній, в селищі тривають бої

Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував заяви російських пропагандистів про нібито взяття під контроль населеного пункту Дворічна на Харківщині. Українській військові тримають позиції в селищі. Про це повідомив Трегубов в ефірі національного телемарафону, пише УНН.

У Дворічній йдуть активні бої, наші військові намагаються утримувати позиції у місті, незважаючи на постійні удари ворога - повідомив Трегубов.

Він додав, що згідно з останніми даними, ЗСУ зберігають свої позиції в Дворічній.

Згідно з останніми даними, які ми мали - позиції в місті зберігалися - додав Трегубов.

Доповнення

Речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин повідомив, що у районі Дворічної ситуація залишається складною. росіяни докладають усіх зусиль, щоб розширити плацдарм на західному березі річки Оскіл. Також Вовчанськ залишається однією з головних цілей рф.

У квітні речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомляв, що російські окупанти намагаються тиснути на Куп'янськ в Харківській області з трьох боків, зокрема з півночі.