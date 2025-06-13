Ситуація в районі Дворічної залишається складною - ОТУ "Харків"

У районі Дворічної на Харківщині ситуація залишається складною. росіяни докладають усіх зусиль, щоб розширити плацдарм на західному березі річки Оскіл. Також Вовчанськ залишається однією з головних цілей рф. Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин в ефірі телемарафону у п'ятницю, передає УНН.

Ворог продовжує тиснути на північ Харківщини. Вовчанськ залишається однією з головних цілей ворога на Харківському напрямку. Там росіяни атакують переважно малими піхотними групами від трьох до десяти людей. Час від часу залучають мототехніку та квадроцикли з метою швидкого переміщення між позиціями з надією уникнути зустрічі з нашими дронами. Щастить далеко не всім мотоштурмовикам

Також, за його словами, складною залишається ситуація в районі Дворічної.

Складною залишається ситуація в районі населеного пункту Дворічна. Там росіяни докладають усіх зусиль, щоб розширити плацдарм на західному березі річки Оскіл з метою створення загрози для Куп'янська саме по правому березі. Штурмові дії ворога там тривають у районах населених пунктів Строївка, Фиголівка, Красне Перше, Кам’янка. Але для того, щоб створити реальну загрозу для Куп'янська, росіянам необхідно перекидати на західний берег бронетехніку, але цього їм не вдається у зв’язку з тим, що вони ніяк не можуть навести переправу через річку Оскіл