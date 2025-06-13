Ситуация в районе Двуречной остается сложной - ОТГ "Харьков"

В районе Двуречной в Харьковской области ситуация остается сложной. россияне прилагают все усилия, чтобы расширить плацдарм на западном берегу реки Оскол. Также Волчанск остается одной из главных целей рф. Об этом сообщил спикер ОТГ "Харьков" Павел Шамшин в эфире телемарафона в пятницу, передает УНН.

Враг продолжает давить на север Харьковщины. Волчанск остается одной из главных целей врага на Харьковском направлении. Там россияне атакуют преимущественно малыми пехотными группами от трех до десяти человек. Время от времени привлекают мототехнику и квадроциклы с целью быстрого перемещения между позициями с надеждой избежать встречи с нашими дронами. Везет далеко не всем мотоштурмовикам - сказал Шамшин.

Также, по его словам, сложной остается ситуация в районе Двуречной.

Сложной остается ситуация в районе населенного пункта Двуречная. Там россияне прилагают все усилия, чтобы расширить плацдарм на западном берегу реки Оскол с целью создания угрозы для Купянска именно по правому берегу. Штурмовые действия врага там продолжаются в районах населенных пунктов Строевка, Фиголевка, Красное Первое, Каменка. Но для того, чтобы создать реальную угрозу для Купянска, россиянам необходимо перебрасывать на западный берег бронетехнику, но этого им не удается в связи с тем, что они никак не могут навести переправу через реку Оскол - рассказал Шамшин.

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Дополнение

В апреле спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщал, что российские оккупанты пытаются давить на Купянск в Харьковской области с трех сторон, в частности с севера.